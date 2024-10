Le gouvernement dément les ”allégations sur une intention de baisse des salaires des agents de l’Etat”

Le porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Ndjekk Sarre, a démenti, mardi, les allégations ”sur une intention de baisse des salaires des agents de l’Etat’’, mettant en garde ‘’les auteurs de ces manœuvres’’.



Dans un communiqué rendu public, mardi, Amadou Moustapha Ndjekk Sarre note que ‘’dans un document daté du 27 septembre 2024, intitulé +Déclaration du Secrétariat du Comité Central+ du Parti de l’Indépendance et du Travail (PIT), il est prêté à l’Etat du Sénégal l’intention de baisser les salaires et les pensions dans la Fonction publique’’.



Il ajoute que ‘’pour étayer ces propos, le document a cité des passages d’allocutions du Président de la République et du Premier Ministre relatifs à la rationalisation des dépenses publiques, consacrés notamment aux constats d’une évolution incontrôlée de la masse salariale et de la déstructuration du système de rémunération dans la fonction publique’’.



Selon M. Sarre, ‘’il apparait ainsi que ce communiqué prête aux Hautes Autorités du pays des intentions nullement évoquées dans leurs déclarations sorties de leur contexte’’.



Le porte-parole du gouvernement ‘’dément formellement ces allégations dénuées de fondement’’.



Selon lui, ‘’le gouvernement met en garde les auteurs de ces manœuvres, que la désinformation et la diffusion d’informations fausses, dans le seul but de discréditer les Institutions de la République et à des fins électoralistes, ne peuvent pas être acceptées’’.



En conséquence, ajoute t-il, ‘’tout en encourageant le débat public contradictoire, inclusif et qualitatif sur les politiques publiques, le gouvernement appelle les auteurs de tels propos à plus de sagesse et rappelle que l’État saura faire prévaloir le droit’’.



Aps