Le gouvernement freine les exportations d'arachide à compter du 15 novembre

Sénégal Atlanticactu/ Exportation de l’arachide/ Saliou Ndong Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage a annoncé que l’exportation des graines d’arachide sera suspendue à compter du 15 novembre et ce, jusqu’à nouvel ordre. Cette décision a été communiquée par le biais d’une circulaire émanant du ministère. « A compter du 15 novembre 2024, toute exportation de graines d’arachide est suspendue jusqu’à nouvel ordre. Toute licence ou autorisation non exécutée à cette date devient caduque et non valable », lit-on dans le circulaire.



