Le gouvernement s'engage à résoudre la dette intérieure, affirme le Dg de l'Apix
Lundi 24 Juin 2024

Le Directeur général de l’Agence pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux (Apix), Bakary Séga Bathily, a annoncé dans une note datée de ce dimanche 23 juin, consultée par PressAfrik, que le gouvernement prévoit de régler la dette intérieure du secteur privé national. « Le gouvernement s’engage à apurer la dette intérieure, une initiative bienvenue pour le secteur privé national. Cet engagement fait partie des efforts plus larges pour rationaliser les dépenses publiques et mieux gérer les priorités de l’État », a fait savoir M. Bathily. Selon le DG de l’Apix, ceci entre « dans le cadre du Document de Programmation Budgétaire et Économique Pluriannuelle (DPBEP) 2025-2027, le gouvernement vise à répondre aux urgences actuelles en mettant un accent particulier sur l’apurement de la dette intérieure en 2024 ». Il a également laissé entendre que « cette année sera une phase de transition essentielle pour établir les bases des nouvelles priorités, ce qui devrait stimuler plusieurs sous-secteurs d’activités économiques ».



