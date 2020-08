Le gouverneur de Beyrouth compare l'explosion dans la capitale à celles d'Hiroshima et de Nagasaki Rédigé par leral.net le Mardi 4 Août 2020 à 22:26 | | 0 commentaire(s)|





Source : L'explosion, qui a secoué la capitale libanaise et a fait des dizaines de morts et au moins 3.700 blessés, est similaire aux bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki en 1945, a estimé Marwan Abboud, gouverneur de Beyrouth.Source : https://fr.sputniknews.com/international/202008041...

