Le groupe Gelongal endeuillé par la disparition de Samba Mballo, alias "Bathie"

Dimanche 10 novembre, le monde de la musique sénégalaise est frappé par une triste nouvelle : la disparition de Samba Mballo, affectueusement surnommé "Bathie", membre emblématique du groupe Gelongal. Cette perte plonge dans le deuil les artistes-musiciens sénégalais ainsi que les fans du Fouladou et d'ailleurs.





Le décès de Bathie survient quelques années après celui de son compagnon de scène, Papis Mballo, autre figure du groupe. Le double départ de ces deux artistes suscite une profonde tristesse dans les rangs des admirateurs de Gelongal et dans toute la scène musicale. Connu pour ses performances et sa contribution artistique unique, le groupe Gelongal, originaire de Kolda, jouit d’une popularité qui dépasse les frontières du Sénégal pour s’étendre à l'Afrique et à la scène internationale.







Fondé dans les années 1990, le groupe Gelongal a rapidement marqué les esprits grâce à un style musical qui allie les rythmes traditionnels sénégalais avec des sonorités modernes. Le groupe, profondément enraciné dans la culture fouladienne, s’est illustré sur la scène musicale en adressant des messages de paix, d’unité et de fierté culturelle. Leur talent a su séduire un large public, leur permettant d’exporter leur musique bien au-delà des frontières nationales.







Le groupe Gelongal, malgré cette perte douloureuse, demeure un pilier de la musique sénégalaise et un symbole de la richesse culturelle du Fouladou. Depuis l’annonce de la disparition de Bathie, de nombreux hommages affluent sur les réseaux sociaux. Artistes, fans et personnalités publiques expriment leur tristesse et leur solidarité envers la famille de l’artiste ainsi qu’envers les autres membres de Gelongal. Des messages de soutien, des photos et des vidéos circulent, témoignant de l’impact que le groupe et ses membres ont eu sur toute une génération.