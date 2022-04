Le groupe Rétros et Souvenirs se rappelle Mariama Bâ ! Rédigé par leral.net le Lundi 18 Avril 2022 à 11:22 | | 0 commentaire(s)|

Décédée le 17 août 1981 à Dakar, la regrettée Mariama Bâ fut une grande intellectuelle et femme de lettres sénégalaise et africaine. Dans son œuvre, elle critique les inégalités entre hommes et femmes dues à la tradition africaine.



Très tôt orpheline, Mariama Ba intègre après la mort de ses parents, une école française où elle se fait remarquer par ses excellents résultats. Mariama Ba fait partie des pionnières de la littérature africaine.



Elle est rendue célèbre grâce à son œuvre " Une si longue lettre", son premier roman, publié en 1979 et enseigné dans plusieurs lycées africains. Dans ce roman, elle décrit les inégalités entre hommes et femmes, les problèmes de castes, l'injustice à l'égard des femmes, les croyances religieuses, entre autres.



Dès sa sortie, le roman connaît un grand succès international; elle obtient le Prix Noma de publication en Afrique à la Foire du livre de Francfort en 1980. Mariama Ba meurt le 17 août 1981 à Dakar d’un cancer généralisé, avant la parution de son deuxième roman, Un chant écarlate. Pour lui rendre hommage, un grand lycée d'excellence sur l'île de Gorée (la Maison d’éducation Mariama Bâ) porte son nom. Repose en paix Mariama Ba, grande intellectuelle africaine.



ISAAC AMADU

