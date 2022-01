« Le hold-up de la coalition BBY ne passera pas à la Sicap ! » (Serigne Saliou Ndiaye, candidat)

www.dakaractu.com

Du haut de ses 30 ans, le plus jeune candidat à la mairie de Sicap-Liberté a littéralement tiré sur le maire sortant et ses adversaires, en l’occurence la ministre de la microfinance Zahra Iyane Thiam. Selon le candidat de l’Union Citoyenne, il faut une vision moins utopique et un brin de jeunesse pour sortir la Sicap de cette bulle qui renferme insécurité, vétusté et violence. Employabilité des jeunes, infrastructures modernes, projets innovants, Serigne Saliou reviendra en détail sur son programme et ses perspectives pour la commune de Sicap-Liberté. Il terminera son propos en lançant une pique à Zahra Iyane Thiam investie par la coalition Benno Bokk Yaakar : « le hold up électoral que vous avez prévu ne passera pas à la Sicap! »Source : https://www.dakaractu.com/Le-hold-up-de-la-coaliti...