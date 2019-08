Le jeune « Talibé » Moussa Kande et Mactar Gueye pour des tests en Belgique

Les deux pensionnaires de l’Académie Noyau Sportif Football Club (Nsfc) de l’ancien international, Ibrahima Iyane Thiam, Moussa Kande et Mactar Gueye vont séjourner en Belgique pendant un mois 10 jours à partir du 15 août pour effectuer des tests à Gand, un club de première division belge.



Les deux Sénégalais âgés de 17 ans, qui jouent respectivement milieu de terrain et attaquant, vont tenter de convaincre les dirigeants de ce club belge qui joue l’Europa League cette saison. Le « talibé » (enfant de rue) Moussa Kande talentueux milieu de terrain, qui a été déniché par Ibrahima Iyane Thiam à l’Age de 10 ans, aura une occasion de séduire les responsables belges afin de réaliser son rêve de devenir footballeur professionnel.







Ce sera également le cas de l’attaquant Mactar Gueye. Rappelons que l’académie Noyau sportif football club Iyane (Nsfc), qui est basé à Matam, a été créée en 2007 de l’ancien international, Ibrahima Iyane Thiam



