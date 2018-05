Le jeûne comme remède à la ruine de l’âme (Par Ahmadou Makhtar Kanté )

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Mai 2018 à 11:21 | | 0 commentaire(s)|



« Et que vous jeûniez est certes meilleur pour vous, si seulement vous saviez ! (Coran 2 : 184)

Introduction

Il existe une pléthore d’ouvrages écrits par les plus éminents jurisconsultes sur les aspects cultuels du jeûne. Ces écrits sont incontournables mais ne doivent pas faire perdre de vue la dimension spirituelle de ce culte, au risque d’en faire une pratique sans âme sous le mode de la tradition et de l’imitation. Les lignes qui vont suivre ont pour motivation de contribuer à la mise en exergue de la signification profonde du jeûne et de ce que le fidèle peut en espérer. En filigrane, l’idée est que le jeûne bien compris et pratiqué comme il sied, prépare le croyant à la maîtrise de soi qui manque cruellement à la modernité occidentale mondialisée.



En effet, au nom du progrès, l’homme moderne veut tout maîtriser sauf lui-même, partir à la conquête de la nature sans comprendre sa propre nature. Dans ce cadre, il nous semble que le jeûne du mois de Ramadan associé à la prière, au don aux nécessiteux et à la retraite spirituelle, est une méthode appropriée de lutte, pour l’agrément de Dieu, contre les mauvais penchants qui entravent l’action pour le bien, le vrai, le juste et le beau. Dans un premier axe, il est question de tirer quelques enseignements des données astronomiques relativement au début du jeûne du mois de Ramadan 1439/2018. Ensuite, sont abordés le sens du jeûne, les méditations sur le jeûne des prophètes (paix sur eux) et comment tirer profit du jeûne du mois de Ramadan.

Quels enseignements tirer des données astronomiques ? La conjonction prochaine est attendue le mardi 15/05/2018 à 11h 47min (UTC) ;

prochaine est attendue (UTC) ; Cela correspond à 11h 47min heure légale de Dakar (pas de décalage horaire) et 14h 47min heure légale de la Mecque (3h de décalage horaire) ;

heure légale de Dakar (pas de décalage horaire) et heure légale de la Mecque (3h de décalage horaire) ; Pour Dakar , les calculs de Patrick Rocher, IMCCE – Observatoire de Paris) donnent : première visibilité du croissant de Lune, le mercredi 16/05/2018 , élong. = 17,01°, haut. Lune = 16,28°. Coucher du Soleil à 19h 29,7min, coucher de la Lune à 20h 45,5min, âge de la Lune 31,70h ;

, les calculs de Patrick Rocher, IMCCE – Observatoire de Paris) donnent : première visibilité du croissant de Lune, , élong. = 17,01°, haut. Lune = 16,28°. Coucher du Soleil à 19h 29,7min, coucher de la Lune à 20h 45,5min, âge de la Lune 31,70h ; Pour la Mecque , première visibilité du croissant de Lune, le mercredi 16/05/2018 , élong. = 15,11°, haut. Lune = 13,46°. Coucher du Soleil à 18h 51,3m, coucher de la Lune à 19h 56,7m, âge de la Lune 28,06h ;

, première visibilité du croissant de Lune, , élong. = 15,11°, haut. Lune = 13,46°. Coucher du Soleil à 18h 51,3m, coucher de la Lune à 19h 56,7m, âge de la Lune 28,06h ; Les conditions astronomiques seront telles que le nouveau croissant de Lune sera visible à l’œil nu et/ou à l’aide d’instruments optiques là où le ciel sera suffisamment dégagé dans le monde et notamment en Afrique et en Asie, le Mercredi 16 mai 2018 ; D’où, il vient que le jeudi 17 mai 2018 devrait être le premier jour du mois de Ramadan 2018/1439 dans la majeure partie du monde y compris le Sénégal et la Mecque.

NB : si, différemment de ce qui est attendu, aucun témoignage visuel n’est validé au Sénégalle mercredi 16 mai 2018, en application de la règle du comptage de 30 jours le mois en cours, le premier jour du mois de Ramadan serait le vendredi 18 mai 2018. Ce cas de figure serait en flagrante incohérence avec les données astronomiques !

NB : si on se base sur le calcul astronomique pour déterminer le calendrier musulman, comme nous le préconisons, sans tenir compte de la visibilité ou non du nouveau croissant de Lune, le premier jour du mois commence au coucher du Soleil qui suit la conjonction qui, elle-même, marque le début d’un nouveau cycle lunaire. Pour la cartographie des zones de première visibilité, voir[[1]]url:#_ftn1



Pourquoi jeûner ?

De la prescription du jeûne. Le jeûne du mois de Ramadan est le quatrième pilier de l’islam, inscrit dans le Coran et les hadiths, et fait l’objet de consensus (ijmâ ‘) au sein de la Oumma pour ce qui est de son caractère obligatoire. L’obligation du jeûne intégral du mois de Ramadan a été prescrite au mois de Cha ‘bân de la deuxième année de l’hégire par ces versets : « Ô qui croyez ! Le jeûne vous a été prescrit comme il l’a été à ceux qui vous ont précédés, ainsi serez-vous vertueux » (Coran 2 : 183) Pour ce qui est de la Sounna, la seconde référence de l’islam avec le Coran, voici un hadith unanimement rapporté : « L'islam est bâti sur cinq : l'attestation qu’il n’y a de divinité qu’Allah et que Muhammad est le Messager d'Allah, l’accomplissement de la Salât, l’acquittement de la Zakât, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage. »



Le jeûne comme constante cultuelle. Avant la prescription obligatoire du jeûne du mois de Ramadan, le jeûne d’Achoura (10e jour du mois de Muharram) était pratiqué par le prophète (saws) et les musulmans. De par son infinie sagesse (hikmah), Dieu a révélé les versets du jeûne du mois de Ramadan à Médine tenant compte du contexte inapproprié pour l’accomplissement d’un tel culte à la Mecque. Le verset susmentionné indique que le jeûne a été prescrit avant l’avènement du prophète Muhammad (saws), ce qui témoigne de sa grandissime importance et de son caractère de culte irremplaçable dans la formation spirituelle des croyants de tout temps et de partout sur terre. En effet, indépendamment de l’époque et du lieu, tout croyant a besoin de dominer ses mauvais penchants pour être libre de dire et de faire ce que Dieu agrée.



Jeûner rien que pour Dieu. Le fidèle doit pratiquer le jeûne dans l’intention de plaire à Dieu et d’obtenir son agrément et se garder d’être motivé par l’imitation d’une « tradition », des avantages sanitaires ou autres. Le but est de jeûner pour cultiver la quiétude intérieure au sens d’une âme apaisée parce que refusant de céder aux pulsions néfastes et aliénantes de la chair qu’il ne s’agit pas de réprimer mais de domestiquer. Et cela n’est possible que lorsque par la pratique du jeûne, le fidèle démontre qu’il est à même de se protéger contre les « offres » trompeuses de son âme charnelle, de Satan et du clinquant du monde.



Jeûner pour savoir. Sachant que Dieu est Tout Compatissant et Tout Sage, le musulman pratique le jeûne tout en tenant pour vrai qu’aucun de Ses commandements ne peut relever de la frivolité, du jeu, de l’absurde ou de l’inutile, que tout ce qu’Il commande de faire reflète Sa compassion (rahmah) et Sa sagesse (hikmah). Par la pratique du jeûne, le fidèle apprend à mieux connaitre comment se défendre contre ce que son âme charnelle, Satan et le monde lui suggèrent dans le but de le détourner de son plus profond souhait, à savoir, se rapprocher de Dieu.



En jeûnant pour l’agrément de Dieu et comme Dieu le veut, ce qui implique de s’inspirer de l’exemple du prophète Muhammad (saws), le fidèle découvre progressivement les inestimables et insondables secrets de ce culte : « Et que vous jeûniez est certes meilleur pour vous, si seulement vous saviez ! (Coran 2 : 184). Tout cela fait qu’il ne peut y avoir de place dans une compréhension authentique de l’islam pour le statut de « croyant non pratiquant »



A la lumière de cette portion de verset susmentionnée, l’on comprend que ne pas jeûner au prétexte de fausses excuses ou par une pure volonté de rébellion, c’est faire montre d’une forme d’ignorance qui s’ignore. Il faut jeûner pour savoir fermer les portes de ce qui peut nous éloigner de Dieu et faire obstruction à Son agrément et à Son amour. Dans ce cadre, le croyant qui jeûne tient pour vrai que c’est seulement dans la pratique sincère et authentique du jeûne, c’est-à-dire, quand il se met en posture de résister volontairement aux appels de la consommation, de la copulation et de la convoitise, qu’il est à même d’accéder à la connaissance qui libère et rapproche de Dieu.



Jeûner pour garder le lien avec Dieu. C’est ainsi que face à cette foultitude d’«offres » visant à exciter et toujours plus exciter les appétits du ventre, du sexe et de l’œil, bref de tous les sens, ou pour susciter sa colère par toutes sortes de provocations, le fidèle ne cède « pour rien au monde », se disant « je ne veux pas rompre mon jeûne »



C’est juste une façon de parler, car, en vérité, ce que le jeûneur ne veut pas rompre, c’est le lien avec Dieu et pour le prouver effectivement, de façon répétée pendant 29 ou 30 jours, il s’abstient de donner au monde la possibilité d’alimenter son âme charnelle aux fins de la ruiner : « La promesse d’Allah est pure vérité. Que la vie en ce bas monde ne vous séduise pas, et que ne vous abuse point au sujet d’Allah le trompeur[[2]]url:#_ftn2 » (Coran 31 : 33) .



Jeûner pour ne pas céder à l’idolâtrie de la convoitise. Le fidèle refuse d’être trompé par le monde en appliquant cette méthode du jeûne qui consiste à s’abstenir des plaisirs de la chair et à nourrir son âme charnelle de la lecture méditée de la parole de Dieu, de la prière, du zikr, des invocations de demande de pardon (istighfâr) et de repentir (tawbah). Plus cette âme charnelle se nourrit de ces pratiques cultuelles, et plus, elle se met en posture de pouvoir se protéger contre toute incitation au mal quelque attirant et séduisant qu’il puisse être.



Il est écrit dans le Coran que c’est en leur suggérant, sous le statut trompeur de « bon conseiller », de manger de l’arbre interdit que Satan est parvenu à exciter l’âme charnelle d’Adam et Eve aux fins de la transgression qui sera à l’origine de leur exclusion du paradis. Le couple en question n’a pas fait le choix de « jeûner l’arbre interdit » et en mangea, la suite est connue. La pratique du jeûne a pour but d’apprendre au fidèle à recouvrer sa liberté face au monde pour se mettre en position de regagner le paradis par le truchement de la reconstruction du lien avec Dieu.



Le jeûne comme remède à la ruine de l’âme

(Partie 2)

« Et que vous jeûniez est certes meilleur pour vous, si seulement vous saviez ! (Coran 2 : 184)



Jeûner pour retourner au paradis. Pour retourner au paradis perdu, il est indispensable de démontrer que pour nous, l’amour et l’agrément de Dieu sont plus forts que tout le reste comme ont réussi à le faire les deux patriarches Abraham et Ismaël (paix sur eux) face à l’épreuve du sacrifice. Le père a accepté de perdre un héritier si magnanime et conçu si tardivement, pour être digne de l’amour et de l’agrément de Dieu, et de son côté, le fils a agréé ne pas avoir d’avenir dans ce monde ici-bas pour la même motivation que son père. Si Abraham (paix sur lui) n’avait pas « jeûné » l’amour du fils providentiel, et si Ismaël (paix sur lui) n’avait pas fait de même vis-à-vis du désir de vivre le plus longtemps possible ici-bas, le fidèle qui veut maintenir le lien avec Dieu n’aurait pas de qui et de quoi s’inspirer.



Le jeûne comme remède au progrès déshumanisant. Par le jeûne du Ramadan, pendant un mois lunaire sur les 12, le fidèle est en posture «passive» d’abstinence, de fermeture des « canaux » du monde pour aller à la rencontre de la transcendance et se libérer de l’idolâtrie des plaisirs charnels qui se traduisent dans le productivisme, la consommation superflue ainsi que le mimétisme aliénant. A cette civilisation occidentale de plus en plus mondialisée qui se veut modèle de modernité et de progrès, au nom de laquelle l’humain ne veut rien s’interdire, et où s’affrontent inexorablement les désirs insatiables de puissance et de jouissance, avec comme conséquence une course rapide vers une catastrophe humaine et écologique aux effets imprévisibles et imparables, le remède peut être le jeûne. Car qu’est-ce qui est à la source de cette crise de civilisation si ce n’est ce que le Coran dit de nos désirs de vaincre la mort, de conquérir la nature et de changer de nature ?



Si cette question est bien posée, alors le lien avec le jeûne va de soi. Il nous apprend à freiner ces ambitions démesurées et vaines par une méthode de lutte pertinente en ce qu’elle agit directement non pas sur la raison, qui n’est pas en cause, mais sur la racine du mal, la soumission à notre âme charnelle érigée en divinité : « N’as-tu donc pas vu celui qui a pris sa passion pour divinité ? » (Coran 25 : 43)



Il s’agit d’apprendre par la pratique du jeûne, à domestiquer les pulsions de colère, d’orgueil, de revanche, de violence, de jouissance et de consommation sans limites car sans, le fidèle ne peut être à la hauteur ce que Dieu attend de lui.



Méditations sur le jeûne des prophètes (paix sur eux) et autres vertueuses personnes

Marie (paix sur elle), « jeûner la parole » pour laisser parler qui de droit. Selon le Coran, Marie a pratiqué le jeûne de la parole à la naissance de Jésus (paix sur lui), sur ordre de Dieu : « Mange donc, bois, et réjouis-toi ! Et si tu vois quelqu’un d’entre les humains, dis : ‘«Assurément, j’ai voué un jeûne au Tout Miséricordieux : je ne parlerai donc aujourd’hui à aucun être humain’ » (Coran 19 : 26). Peut-être que ce jeûne prescrit à Marie avait pour but de lui faire expier son souhait de mourir plutôt que de donner naissance, sans être mariée, à un enfant de surcroît sans père ! Mais peut-être qu’aussi, l’un excluant pas l’autre, sans que Marie ne s’en rende compte, c’était pour lui éviter de se fourvoyer en tentant de se défendre coûte que coûte et ainsi, laisser la vérité éclore par la bouche de Jésus (paix sur lui).



David (paix sur lui), le jeûne du calife et du juge. Le hadith nous dit que la meilleure fréquence de jeûne est celle pratiquée par le Prophète-Roi David (paix sur lui), un jour sur deux toute l’année. Le Coran n’utilise pas le terme de Roi pour David (paix sur lui) mais associe à son règne les termes de Khilâfah et de Hukm : « Ô Dâwûd, Nous avons fait de toi un calife sur la terre. Juge donc en toute équité parmi les gens et ne suis pas ta passion, sinon elle t’égarera du sentier d’Allah. » (Coran : 38/26). Il fut donc un gouvernant et un juge, ce qui peut laisser penser qu’il y a une relation entre ces fonctions et ce statut de David (paix sur lui) et la pratique régulière du jeûne. Aux fins de bonne gouvernance, le jeûne est à n’en pas douter, une aide appropriée en ce qu’elle est une méthode de lutte contre les mauvais penchants qui poussent le gouvernant à toutes sortes de corruption, de mal gouvernance et d’injustice ainsi que le juge à ne pas prononcer une sentence équitable à l’endroit des parties prenantes du litige qui lui est soumis.



Joseph (paix sur lui), le jeûne du premier intendant du pays. Il est aussi rapporté sans que la source soit d’une fiabilité irréfutable, que le prophète et intendant de l’Egypte, Joseph (paix sur lui) jeûnait régulièrement pour ne pas oublier les nécessiteux partout dans le pays.

Moïse (paix sur lui), jeûner pour recevoir les tables de la Loi et pour demander pardon.



Selon l’Ancien Testament, le prophète Moïse (paix sur lui) a jeuné 40 jours et 40 nuits à deux occasions, une première pour être en posture spirituelle appropriée en tant que dépositaire des tables de la Loi (at-tawrât) au mont Sinaï, et une seconde pour demander pardon au nom de son peuple qui avait adoré le veau d’or.



Jésus (paix sur lui), jeûner pour triompher à jamais de Satan. Dans le nouveau Testament est rapporté le jeûne de Jésus (paix sur lui) pendant 40 jours dans le désert pour faire mentir Satan qui pense pouvoir séduire et vaincre tout le monde.



Le sceau des prophètes Muhammad (saws), jeûner presque tout le temps. Il a jeûné 9 fois le mois de Ramadan, le jour d’Achoura avant la prescription du Ramadan, de même qu’il jeûnait les lundis et jeudis de chaque semaine, les trois jours « blancs » de chaque mois lunaire (13, 14 et 15), les 6 jours du mois de Chawwâl qui vient après le Ramadan, le jour d’Arafat, une bonne partie du mois de Cha ‘bân. Et c’est durant le mois de Ramadan qu’il effectuait une révision complète du Coran avec l’ange Jibrîl (paix sur lui), ce qu’il fit deux fois lors de l’année de son rappel à Dieu.



Comment tirer profit du jeûne du mois de Ramadan ?

Deux conditions incontournables. Pour tirer un maximum de profit du jeûne du mois de Ramadan, il convient d’abord de ne pas oublier qu’en islam, deux conditions sont requises pour qu’un acte cultuel soit considéré comme accepté de Dieu : i) al ikhlâs (la sincérité) au sens de dire ou faire rien que pour obtenir l’agrément de Dieu, ii) as-sawâb (la conformité) en ce que l’acte en question respecte les modalités enseignées par le prophète (saws). Dans ce cadre, le jeûneur doit cultiver dans le très-fonds de son être, l’intention de faire ce culte pour Dieu au sens de s’en rapprocher. Ce faisant, il renouvelle sa fidélité à l’Alliance d’écoute et d’obéissance qu’il a acceptée : « Souvenez-vous donc des bienfaits de Dieu, et du pacte qu'Il a conclu avec vous, lorsque vous dites : « Nous avons entendu et nous obéissons. Craignez Dieu, car Il connaît ce qu’il y a au fond des cœurs » (Coran 5 : 7)



De l’intention de jeûner. Pour certains jurisconsultes fuqahâs, il suffit de formuler intérieurement l’intention an-niya de jeûner tout le mois de Ramadan alors que pour d’autres, il est préférable de la reformuler tous les jours de jeûne avant l’aube. Pour satisfaire la deuxième condition (la conformité), il est nécessaire de connaitre les enseignements et la pratique du prophète (saws) durant les 9 fois qu’il a eu à jeûner le mois de Ramadan. Tout cela est détaillé dans les livres portant sur les pratiques cultuelles musulmanes et de nos jours dans les divers créneaux de l’information. Etant entendu qu’il faudra faire attention à la fiabilité des sources consultées avec l’aide des oulémas.

Préparation morale et spirituelle au jeûne. Dès l’avènement du mois de Ramadan, il est une règle de bienséance selon les oulémas que de demander pardon à ses prochains, de se repentir de ses péchés et de corriger les torts dont on est l’auteur autant que faire se peut avant d’entamer le jeûne.



Le jeûne du mois de Ramadan et les attributs divins de compassion et de sagesse. Le fidèle qui a une contrainte doit s’adresser aux oulémas pour savoir la règle à lui appliquer selon qu’il s’agisse de maladie, de voyage, de menstrues, de lochies, de vieillesse, etc. Il peut s’agir de compenser plus tard les jours de jeûne non effectués ou d’offrir à des nécessiteux un repas ou son équivalent en espèce (selon certains jurisconsultes). A travers ces compensations, apparaissent les attributs de compassion (rahmah) et de sagesse (hikmah) de Dieu qui, parce-qu’Il est rahmân, rahîm, hakîm, ‘alîm, tient compte de ce qui est supportable pour les fragiles êtres humains que nous sommes, et prévoit des alternatives face à des circonstances critiques.



Jeûner et ne pas perdre son jeûne. Puis, commence la pratique du jeûne en tant que tel qui consiste, par foi et confiance en Dieu, le Tout reconnaissant qui sait rétribuer les bonnes œuvres, à s’abstenir de s’alimenter, de boire, d’entretenir des relations sexuelles, ainsi que d’actes y assimilables (commis de façon volontaire le cas échéant), de l’aube au coucher du Soleil durant les 29 ou 30 jours du mois lunaire. S’ajoutent aux abstinences liées au ventre et au bas ventre, celles relatives aux yeux, à la langue et à l’ouïe. Toute parole indécente, dispute, et choses y assimilables ainsi que les images impudiques ne sont pas compatibles avec une pratique authentique et saine du jeûne.



Il en découle que les fréquentations et lieux qui suscitent les plaisirs de la chair seront à éviter par le jeûneur. Toute forme d’ostentation et de « voyez-moi » par des gestes ou propos visant à faire savoir aux autres qu’on est en train de jeûner est contraire aux exigences de ikhlâs déjà mentionné. Le fidèle sincère dans sa pratique devra s’en méfier car lorsque le hadith nous dit « Il est possible qu'un jeûneur ne récolte de son jeûne que la faim et la soif et il est possible que quelqu'un qui prie la nuit ne récolte de sa prière que la fatigue » (Ibn Khouzeima et al Hakim), il faut en comprendre que ce risque touche aussi bien la sincérité de l’intention que les actes et les propos du concerné. Un autre hadith d’ajouter : « Celui qui n’abandonne pas les paroles vaines et les mauvaises actions, alors Dieu n’a pas besoin qu’il abandonne sa nourriture ni sa boisson » (Boukhari).



Le jeûne, le mois de Ramadan et le Coran : des liens forts. Le mois de Ramadan est le mois anniversaire de la descente du Coran ou des premiers versets selon une autre interprétation. Chaque mois de Ramadan correspond donc à l’anniversaire de ce moment unique où la dernière révélation vient féconder l’histoire humaine. C’est ainsi que le prophète (saws) effectuait une révision de tout ce qu’il avait reçu une fois par an en compagnie de Jibrîl (paix sur lui) et l’année de son rappel à Dieu, il le fit à deux reprises. Il est donc justifié d’être assidu à la lecture méditée du Coran, d’en profiter pour faire une lecture complète pour la première fois le cas échéant, ou une révision intégrale. Le hadith nous dit que le jeûne et le Coran demanderont à intercéder en faveur du jeûneur : « Le jeûne et le Coran intercèderont en faveur du serviteur le Jour de la Résurrection. Le jeûne dira : "Ô Mon Seigneur ! Je l'ai empêché de se nourrir et de satisfaire son désir, prends moi donc comme intercesseur en sa faveur". Et le Coran dira : "Je l'ai empêché de dormir la nuit, prends moi donc comme intercesseur en sa faveur." Et ils intercèderont.» (Ahmed)

Quelle joie de savoir que Dieu acceptera la demande d’intercession de cette belle et patiente abstinence et de cette lecture soigneuse du Coran en faveur du vrai jeûneur ! D’où il vient qu’il est méritoire d’être particulièrement assidu à la lecture méditée du Coran, aussi bien dans la journée que lors des prières communautaires ou individuelles du soir. Le faire, c’est renouveler sa foi en parcourant 6000 versets et quelques qui représentent les environs 23 ans durant lesquels la dernière révélation divine, à travers le Coran, a fécondé l’histoire de l’humanité pour le meilleur : «C’est dans ce mois de Ramadan que le Coran a été descendu pour servir de guidance aux hommes, et comme preuves claires de la bonne direction et du discernement» (Coran 2 : 185)

Ahmadou Makhtar kanté

Imam, écrivain et conférencier

amakante@gmail.com

Fait à Dakar, le 08/05/2018- Cha ‘bân 1439H

http://www.icoproject.org

[[1]]url:#_ftnref1 https://www.moonsighting.com/1439rmd.html http://www.icoproject.org [[2]]url:#_ftnref2 le terme coranique est « al gharûr », c’est une allusion à Satan expliquent les commentateurs dont le projet ultime est de faire en sorte que les fils d’Adam se trompent et s’écartent du droit chemin, la « sirâtal mustaqîm » « Et que vous jeûniez est certes meilleur pour vous, si seulement vous saviez ! (Coran 2 : 184)Il existe une pléthore d’ouvrages écrits par les plus éminents jurisconsultes sur les aspects cultuels du jeûne. Ces écrits sont incontournables mais ne doivent pas faire perdre de vue la dimension spirituelle de ce culte, au risque d’en faire une pratique sans âme sous le mode de la tradition et de l’imitation. Les lignes qui vont suivre ont pour motivation de contribuer à la mise en exergue de la signification profonde du jeûne et de ce que le fidèle peut en espérer. En filigrane, l’idée est que le jeûne bien compris et pratiqué comme il sied, prépare le croyant à la maîtrise de soi qui manque cruellement à la modernité occidentale mondialisée.En effet, au nom du progrès, l’homme moderne veut tout maîtriser sauf lui-même, partir à la conquête de la nature sans comprendre sa propre nature. Dans ce cadre, il nous semble que le jeûne du mois de Ramadan associé à la prière, au don aux nécessiteux et à la retraite spirituelle, est une méthode appropriée de lutte, pour l’agrément de Dieu, contre les mauvais penchants qui entravent l’action pour le bien, le vrai, le juste et le beau. Dans un premier axe, il est question de tirer quelques enseignements des données astronomiques relativement au début du jeûne du mois de Ramadan 1439/2018. Ensuite, sont abordés le sens du jeûne, les méditations sur le jeûne des prophètes (paix sur eux) et comment tirer profit du jeûne du mois de Ramadan.D’où, il vient queNB : si, différemment de ce qui est attendu, aucun témoignage visuel n’est validé au Sénégalle mercredi 16 mai 2018, en application de la règle du comptage de 30 jours le mois en cours, le premier jour du mois de Ramadan serait le vendredi 18 mai 2018. Ce cas de figure serait en flagrante incohérence avec les données astronomiques !: si on se base sur le calcul astronomique pour déterminer le calendrier musulman, comme nous le préconisons, sans tenir compte de la visibilité ou non du nouveau croissant de Lune, le premier jour du mois commence au coucher du Soleil qui suit la conjonction qui, elle-même, marque le début d’un nouveau cycle lunaire. Pour la cartographie des zones de première visibilité, voir[]url:#_ftn1De la prescription du jeûne. Le jeûne du mois de Ramadan est le quatrième pilier de l’islam, inscrit dans le Coran et les hadiths, et fait l’objet de consensus (ijmâ ‘) au sein de la Oumma pour ce qui est de son caractère obligatoire. L’obligation du jeûne intégral du mois de Ramadan a été prescrite au mois de Cha ‘bân de la deuxième année de l’hégire par ces versets : « Ô qui croyez ! Le jeûne vous a été prescrit comme il l’a été à ceux qui vous ont précédés, ainsi serez-vous vertueux » (Coran 2 : 183) Pour ce qui est de la Sounna, la seconde référence de l’islam avec le Coran, voici un hadith unanimement rapporté : « L'islam est bâti sur cinq : l'attestation qu’il n’y a de divinité qu’Allah et que Muhammad est le Messager d'Allah, l’accomplissement de la Salât, l’acquittement de la Zakât, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage. »Le jeûne comme constante cultuelle. Avant la prescription obligatoire du jeûne du mois de Ramadan, le jeûne d’Achoura (10jour du mois de Muharram) était pratiqué par le prophète (saws) et les musulmans. De par son infinie sagesse (hikmah), Dieu a révélé les versets du jeûne du mois de Ramadan à Médine tenant compte du contexte inapproprié pour l’accomplissement d’un tel culte à la Mecque. Le verset susmentionné indique que le jeûne a été prescrit avant l’avènement du prophète Muhammad (saws), ce qui témoigne de sa grandissime importance et de son caractère de culte irremplaçable dans la formation spirituelle des croyants de tout temps et de partout sur terre. En effet, indépendamment de l’époque et du lieu, tout croyant a besoin de dominer ses mauvais penchants pour être libre de dire et de faire ce que Dieu agrée.Jeûner rien que pour Dieu. Le fidèle doit pratiquer le jeûne dans l’intention de plaire à Dieu et d’obtenir son agrément et se garder d’être motivé par l’imitation d’une « tradition », des avantages sanitaires ou autres. Le but est de jeûner pour cultiver la quiétude intérieure au sens d’une âme apaisée parce que refusant de céder aux pulsions néfastes et aliénantes de la chair qu’il ne s’agit pas de réprimer mais de domestiquer. Et cela n’est possible que lorsque par la pratique du jeûne, le fidèle démontre qu’il est à même de se protéger contre les « offres » trompeuses de son âme charnelle, de Satan et du clinquant du monde.Jeûner pour savoir. Sachant que Dieu est Tout Compatissant et Tout Sage, le musulman pratique le jeûne tout en tenant pour vrai qu’aucun de Ses commandements ne peut relever de la frivolité, du jeu, de l’absurde ou de l’inutile, que tout ce qu’Il commande de faire reflète Sa compassion (rahmah) et Sa sagesse (hikmah). Par la pratique du jeûne, le fidèle apprend à mieux connaitre comment se défendre contre ce que son âme charnelle, Satan et le monde lui suggèrent dans le but de le détourner de son plus profond souhait, à savoir, se rapprocher de Dieu.En jeûnant pour l’agrément de Dieu et comme Dieu le veut, ce qui implique de s’inspirer de l’exemple du prophète Muhammad (saws), le fidèle découvre progressivement les inestimables et insondables secrets de ce culte : « Et que vous jeûniez est certes meilleur pour vous, si seulement vous saviez ! (Coran 2 : 184). Tout cela fait qu’il ne peut y avoir de place dans une compréhension authentique de l’islam pour le statut de « croyant non pratiquant »A la lumière de cette portion de verset susmentionnée, l’on comprend que ne pas jeûner au prétexte de fausses excuses ou par une pure volonté de rébellion, c’est faire montre d’une forme d’ignorance qui s’ignore. Il faut jeûner pour savoir fermer les portes de ce qui peut nous éloigner de Dieu et faire obstruction à Son agrément et à Son amour. Dans ce cadre, le croyant qui jeûne tient pour vrai que c’est seulement dans la pratique sincère et authentique du jeûne, c’est-à-dire, quand il se met en posture de résister volontairement aux appels de la consommation, de la copulation et de la convoitise, qu’il est à même d’accéder à la connaissance qui libère et rapproche de Dieu.Jeûner pour garder le lien avec Dieu. C’est ainsi que face à cette foultitude d’«offres » visant à exciter et toujours plus exciter les appétits du ventre, du sexe et de l’œil, bref de tous les sens, ou pour susciter sa colère par toutes sortes de provocations, le fidèle ne cède « pour rien au monde », se disant « je ne veux pas rompre mon jeûne »C’est juste une façon de parler, car, en vérité, ce que le jeûneur ne veut pas rompre, c’est le lien avec Dieu et pour le prouver effectivement, de façon répétée pendant 29 ou 30 jours, il s’abstient de donner au monde la possibilité d’alimenter son âme charnelle aux fins de la ruiner : « La promesse d’Allah est pure vérité. Que la vie en ce bas monde ne vous séduise pas, et que ne vous abuse point au sujet d’Allah le trompeur[]url:#_ftn2 » (Coran 31 : 33) .Jeûner pour ne pas céder à l’idolâtrie de la convoitise. Le fidèle refuse d’être trompé par le monde en appliquant cette méthode du jeûne qui consiste à s’abstenir des plaisirs de la chair et à nourrir son âme charnelle de la lecture méditée de la parole de Dieu, de la prière, du zikr, des invocations de demande de pardon (istighfâr) et de repentir (tawbah). Plus cette âme charnelle se nourrit de ces pratiques cultuelles, et plus, elle se met en posture de pouvoir se protéger contre toute incitation au mal quelque attirant et séduisant qu’il puisse être.Il est écrit dans le Coran que c’est en leur suggérant, sous le statut trompeur de « bon conseiller », de manger de l’arbre interdit que Satan est parvenu à exciter l’âme charnelle d’Adam et Eve aux fins de la transgression qui sera à l’origine de leur exclusion du paradis. Le couple en question n’a pas fait le choix de « jeûner l’arbre interdit » et en mangea, la suite est connue. La pratique du jeûne a pour but d’apprendre au fidèle à recouvrer sa liberté face au monde pour se mettre en position de regagner le paradis par le truchement de la reconstruction du lien avec Dieu.« Et que vous jeûniez est certes meilleur pour vous, si seulement vous saviez ! (Coran 2 : 184)Jeûner pour retourner au paradis. Pour retourner au paradis perdu, il est indispensable de démontrer que pour nous, l’amour et l’agrément de Dieu sont plus forts que tout le reste comme ont réussi à le faire les deux patriarches Abraham et Ismaël (paix sur eux) face à l’épreuve du sacrifice. Le père a accepté de perdre un héritier si magnanime et conçu si tardivement, pour être digne de l’amour et de l’agrément de Dieu, et de son côté, le fils a agréé ne pas avoir d’avenir dans ce monde ici-bas pour la même motivation que son père. Si Abraham (paix sur lui) n’avait pas « jeûné » l’amour du fils providentiel, et si Ismaël (paix sur lui) n’avait pas fait de même vis-à-vis du désir de vivre le plus longtemps possible ici-bas, le fidèle qui veut maintenir le lien avec Dieu n’aurait pas de qui et de quoi s’inspirer.Le jeûne comme remède au progrès déshumanisant. Par le jeûne du Ramadan, pendant un mois lunaire sur les 12, le fidèle est en posture «passive» d’abstinence, de fermeture des « canaux » du monde pour aller à la rencontre de la transcendance et se libérer de l’idolâtrie des plaisirs charnels qui se traduisent dans le productivisme, la consommation superflue ainsi que le mimétisme aliénant. A cette civilisation occidentale de plus en plus mondialisée qui se veut modèle de modernité et de progrès, au nom de laquelle l’humain ne veut rien s’interdire, et où s’affrontent inexorablement les désirs insatiables de puissance et de jouissance, avec comme conséquence une course rapide vers une catastrophe humaine et écologique aux effets imprévisibles et imparables, le remède peut être le jeûne. Car qu’est-ce qui est à la source de cette crise de civilisation si ce n’est ce que le Coran dit de nos désirs de vaincre la mort, de conquérir la nature et de changer de nature ?Si cette question est bien posée, alors le lien avec le jeûne va de soi. Il nous apprend à freiner ces ambitions démesurées et vaines par une méthode de lutte pertinente en ce qu’elle agit directement non pas sur la raison, qui n’est pas en cause, mais sur la racine du mal, la soumission à notre âme charnelle érigée en divinité : « N’as-tu donc pas vu celui qui a pris sa passion pour divinité ? » (Coran 25 : 43)Il s’agit d’apprendre par la pratique du jeûne, à domestiquer les pulsions de colère, d’orgueil, de revanche, de violence, de jouissance et de consommation sans limites car sans, le fidèle ne peut être à la hauteur ce que Dieu attend de lui.Marie (paix sur elle), « jeûner la parole » pour laisser parler qui de droit. Selon le Coran, Marie a pratiqué le jeûne de la parole à la naissance de Jésus (paix sur lui), sur ordre de Dieu : « Mange donc, bois, et réjouis-toi ! Et si tu vois quelqu’un d’entre les humains, dis : ‘«Assurément, j’ai voué un jeûne au Tout Miséricordieux : je ne parlerai donc aujourd’hui à aucun être humain’ » (Coran 19 : 26). Peut-être que ce jeûne prescrit à Marie avait pour but de lui faire expier son souhait de mourir plutôt que de donner naissance, sans être mariée, à un enfant de surcroît sans père ! Mais peut-être qu’aussi, l’un excluant pas l’autre, sans que Marie ne s’en rende compte, c’était pour lui éviter de se fourvoyer en tentant de se défendre coûte que coûte et ainsi, laisser la vérité éclore par la bouche de Jésus (paix sur lui).David (paix sur lui), le jeûne du calife et du juge. Le hadith nous dit que la meilleure fréquence de jeûne est celle pratiquée par le Prophète-Roi David (paix sur lui), un jour sur deux toute l’année. Le Coran n’utilise pas le terme de Roi pour David (paix sur lui) mais associe à son règne les termes de Khilâfah et de Hukm : « Ô Dâwûd, Nous avons fait de toi un calife sur la terre. Juge donc en toute équité parmi les gens et ne suis pas ta passion, sinon elle t’égarera du sentier d’Allah. » (Coran : 38/26). Il fut donc un gouvernant et un juge, ce qui peut laisser penser qu’il y a une relation entre ces fonctions et ce statut de David (paix sur lui) et la pratique régulière du jeûne. Aux fins de bonne gouvernance, le jeûne est à n’en pas douter, une aide appropriée en ce qu’elle est une méthode de lutte contre les mauvais penchants qui poussent le gouvernant à toutes sortes de corruption, de mal gouvernance et d’injustice ainsi que le juge à ne pas prononcer une sentence équitable à l’endroit des parties prenantes du litige qui lui est soumis.Joseph (paix sur lui), le jeûne du premier intendant du pays. Il est aussi rapporté sans que la source soit d’une fiabilité irréfutable, que le prophète et intendant de l’Egypte, Joseph (paix sur lui) jeûnait régulièrement pour ne pas oublier les nécessiteux partout dans le pays.Moïse (paix sur lui), jeûner pour recevoir les tables de la Loi et pour demander pardon.Selon l’Ancien Testament, le prophète Moïse (paix sur lui) a jeuné 40 jours et 40 nuits à deux occasions, une première pour être en posture spirituelle appropriée en tant que dépositaire des tables de la Loi (at-tawrât) au mont Sinaï, et une seconde pour demander pardon au nom de son peuple qui avait adoré le veau d’or.Jésus (paix sur lui), jeûner pour triompher à jamais de Satan. Dans le nouveau Testament est rapporté le jeûne de Jésus (paix sur lui) pendant 40 jours dans le désert pour faire mentir Satan qui pense pouvoir séduire et vaincre tout le monde.Le sceau des prophètes Muhammad (saws), jeûner presque tout le temps. Il a jeûné 9 fois le mois de Ramadan, le jour d’Achoura avant la prescription du Ramadan, de même qu’il jeûnait les lundis et jeudis de chaque semaine, les trois jours « blancs » de chaque mois lunaire (13, 14 et 15), les 6 jours du mois de Chawwâl qui vient après le Ramadan, le jour d’Arafat, une bonne partie du mois de Cha ‘bân. Et c’est durant le mois de Ramadan qu’il effectuait une révision complète du Coran avec l’ange Jibrîl (paix sur lui), ce qu’il fit deux fois lors de l’année de son rappel à Dieu.Deux conditions incontournables. Pour tirer un maximum de profit du jeûne du mois de Ramadan, il convient d’abord de ne pas oublier qu’en islam, deux conditions sont requises pour qu’un acte cultuel soit considéré comme accepté de Dieu : i) al ikhlâs (la sincérité) au sens de dire ou faire rien que pour obtenir l’agrément de Dieu, ii) as-sawâb (la conformité) en ce que l’acte en question respecte les modalités enseignées par le prophète (saws). Dans ce cadre, le jeûneur doit cultiver dans le très-fonds de son être, l’intention de faire ce culte pour Dieu au sens de s’en rapprocher. Ce faisant, il renouvelle sa fidélité à l’Alliance d’écoute et d’obéissance qu’il a acceptée : « Souvenez-vous donc des bienfaits de Dieu, et du pacte qu'Il a conclu avec vous, lorsque vous dites : « Nous avons entendu et nous obéissons. Craignez Dieu, car Il connaît ce qu’il y a au fond des cœurs » (Coran 5 : 7)De l’intention de jeûner. Pour certains jurisconsultes fuqahâs, il suffit de formuler intérieurement l’intention an-niya de jeûner tout le mois de Ramadan alors que pour d’autres, il est préférable de la reformuler tous les jours de jeûne avant l’aube. Pour satisfaire la deuxième condition (la conformité), il est nécessaire de connaitre les enseignements et la pratique du prophète (saws) durant les 9 fois qu’il a eu à jeûner le mois de Ramadan. Tout cela est détaillé dans les livres portant sur les pratiques cultuelles musulmanes et de nos jours dans les divers créneaux de l’information. Etant entendu qu’il faudra faire attention à la fiabilité des sources consultées avec l’aide des oulémas.Préparation morale et spirituelle au jeûne. Dès l’avènement du mois de Ramadan, il est une règle de bienséance selon les oulémas que de demander pardon à ses prochains, de se repentir de ses péchés et de corriger les torts dont on est l’auteur autant que faire se peut avant d’entamer le jeûne.Le jeûne du mois de Ramadan et les attributs divins de compassion et de sagesse. Le fidèle qui a une contrainte doit s’adresser aux oulémas pour savoir la règle à lui appliquer selon qu’il s’agisse de maladie, de voyage, de menstrues, de lochies, de vieillesse, etc. Il peut s’agir de compenser plus tard les jours de jeûne non effectués ou d’offrir à des nécessiteux un repas ou son équivalent en espèce (selon certains jurisconsultes). A travers ces compensations, apparaissent les attributs de compassion (rahmah) et de sagesse (hikmah) de Dieu qui, parce-qu’Il est rahmân, rahîm, hakîm, ‘alîm, tient compte de ce qui est supportable pour les fragiles êtres humains que nous sommes, et prévoit des alternatives face à des circonstances critiques.Jeûner et ne pas perdre son jeûne. Puis, commence la pratique du jeûne en tant que tel qui consiste, par foi et confiance en Dieu, le Tout reconnaissant qui sait rétribuer les bonnes œuvres, à s’abstenir de s’alimenter, de boire, d’entretenir des relations sexuelles, ainsi que d’actes y assimilables (commis de façon volontaire le cas échéant), de l’aube au coucher du Soleil durant les 29 ou 30 jours du mois lunaire. S’ajoutent aux abstinences liées au ventre et au bas ventre, celles relatives aux yeux, à la langue et à l’ouïe. Toute parole indécente, dispute, et choses y assimilables ainsi que les images impudiques ne sont pas compatibles avec une pratique authentique et saine du jeûne.Il en découle que les fréquentations et lieux qui suscitent les plaisirs de la chair seront à éviter par le jeûneur. Toute forme d’ostentation et de « voyez-moi » par des gestes ou propos visant à faire savoir aux autres qu’on est en train de jeûner est contraire aux exigences de ikhlâs déjà mentionné. Le fidèle sincère dans sa pratique devra s’en méfier car lorsque le hadith nous dit « Il est possible qu'un jeûneur ne récolte de son jeûne que la faim et la soif et il est possible que quelqu'un qui prie la nuit ne récolte de sa prière que la fatigue »Ibn Khouzeima et al Hakim), il faut en comprendre que ce risque touche aussi bien la sincérité de l’intention que les actes et les propos du concerné. Un autre hadith d’ajouter : « Celui qui n’abandonne pas les paroles vaines et les mauvaises actions, alors Dieu n’a pas besoin qu’il abandonne sa nourriture ni sa boisson » (Boukhari).Le jeûne, le mois de Ramadan et le Coran : des liens forts. Le mois de Ramadan est le mois anniversaire de la descente du Coran ou des premiers versets selon une autre interprétation. Chaque mois de Ramadan correspond donc à l’anniversaire de ce moment unique où la dernière révélation vient féconder l’histoire humaine. C’est ainsi que le prophète (saws) effectuait une révision de tout ce qu’il avait reçu une fois par an en compagnie de Jibrîl (paix sur lui) et l’année de son rappel à Dieu, il le fit à deux reprises. Il est donc justifié d’être assidu à la lecture méditée du Coran, d’en profiter pour faire une lecture complète pour la première fois le cas échéant, ou une révision intégrale. Le hadith nous dit que le jeûne et le Coran demanderont à intercéder en faveur du jeûneur : « Le jeûne et le Coran intercèderont en faveur du serviteur le Jour de la Résurrection. Le jeûne dira : "Ô Mon Seigneur ! Je l'ai empêché de se nourrir et de satisfaire son désir, prends moi donc comme intercesseur en sa faveur". Et le Coran dira : "Je l'ai empêché de dormir la nuit, prends moi donc comme intercesseur en sa faveur." Et ils intercèderont.» (Ahmed)Quelle joie de savoir que Dieu acceptera la demande d’intercession de cette belle et patiente abstinence et de cette lecture soigneuse du Coran en faveur du vrai jeûneur ! D’où il vient qu’il est méritoire d’être particulièrement assidu à la lecture méditée du Coran, aussi bien dans la journée que lors des prières communautaires ou individuelles du soir. Le faire, c’est renouveler sa foi en parcourant 6000 versets et quelques qui représentent les environs 23 ans durant lesquels la dernière révélation divine, à travers le Coran, a fécondé l’histoire de l’humanité pour le meilleur :C’est dans ce mois de Ramadan que le Coran a été descendu pour servir de guidance aux hommes, et comme preuves claires de la bonne direction et du discernement» (Coran 2 : 185)Ahmadou Makhtar kantéImam, écrivain et conférencierFait à Dakar, le 08/05/2018- Cha ‘bân 1439H

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook