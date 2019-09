Le journaliste Adama Gaye va rester en prison

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Septembre 2019 à 12:45

Le journaliste Adama Gaye va rester en attendant la date son procès. Sa demande de mise en liberté provisoire a encore été refusée, selon le quotidien Libération. Ainsi, c’est sa troisième demande du genre qui lui a été refusée, succcessivement par le parquet et le juge d’instruction.



Incarcéré depuis un mois à la Maison d’arrêt de Rebeuss, il est poursuivi pour offense au chef de l'État et atteinte à la sûreté de l'État.

