Le journaliste Pape Alé Niang déféré au parquet

Arrêté dimanche par les policiers de la Sûreté urbaine (Su) du Commissariat central de Dakar, l'administrateur de Dakarmatin est poursuivi pour les délits de "divulgation de documents militaires sans autorisation de la hiérarchie de nature à nuire à la détente nationale, appel à la subversion recel et affusion de documents administratifs estampillés secret et propagation de fausses nouvelles" punis par les articles 60, 80 et 363 du Code pénal.