Le journaliste Pape Ndiaye est libre Rédigé par leral.net le Lundi 26 Juillet 2021 à 22:54 | | 0 commentaire(s)|

Le journaliste chroniqueur judiciaire Pape Ndiaye est sorti de prison ce lundi 26 juillet. Bien que le procureur ait requis un an d'emprisonnement ferme, il avait écopé une peine d'un an dont trois mois ferme. Pape Ndiaye a été accusé par une dame, d'escroquerie portant sur un montant de 500 000 F CFA. Cette somme devait permettre d'appui à la libération du patron de cette dernière.



