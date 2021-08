Le juge DÉME pour l’annulation de tous les évènements religieux dont le Magal

Pour parer à toute éventuelle quatrième vague, l’ancien magistrat Hamidou DÉME invite les autorités à prendre leurs responsabilités pour interdire les évènements religieux.



Selon le leader du mouvement Ensemble, il faut poser le débat avec les différents khalifes généraux des différentes confréries. A l’en croire, tous les événements religieux qui peuvent favoriser la propagation du virus doivent être annulés pour éviter des rassemblements







« Actuellement, toutes les structures de santé sont saturées. Et, s’il arrive que les cas explosent ; on sera dans une situation incontrôlable et qui sera grosse de danger. En tout cas, il ne faut pas avoir peur de poser le débat. L’État doit prendre des décisions courageuses, qui sont dans l’intérêt de la santé publique, en concertation avec les familles religieuses. Nous avons des dirigeants religieux qui ont le sens de la responsabilité. S’ils ont les informations nécessaires, je ne doute pas qu’ils puissent prendre les décisions adéquates. Il faut que les autorités étatiques aient le courage de poser cette question et que toute l’opinion publique puisse faire de même. En matière de religion, il n’y a point de contrainte », déclare-t-il.











A noter que le même débat a été posé l’année dernière lors de la célébration du magal de Kazu Rajab et de Porokhane ou les autorités ont demandé au khalife de surseoir à l’événement en vain.



























