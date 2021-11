Le juge Téliko honore la République ( Moussa Tine ) Pour avoir été digne, pour avoir eu constamment à l’esprit une haute considération pour les valeurs morales et pour avoir assumé son indépendance, le juge Souleymane Téliko a fait les frais de la gouvernance corruptrice et des pratiques grossières qui caractérisent le régime de Macky Sall. Les valeurs sont inversées consacrant ainsi l’exigence d’allégeance au rang de critère d’éclat. La récente affectation du juge obéit ni plus ni moins à une piètre logique de confiscation et d’instrumentalisation du pouvoir de nomination au service exclusif d’un homme et de ses intérêts politiciens.



En attendant de rétablir la haute portée, le sens élevé et l’image sacrée des institutions de la République, il convient de rendre hommage, à tout le moins, à ce digne fils de la nation. Par sa posture, le juge Téliko magnifie la mission de la Justice. Il donne le signal du service vertueux et trace la voie des hommes et des femmes intègres. La sanction dont il fait l’objet éclabousse toute l’institution judiciaire en ceci qu’elle vient corroborer son manque d’indépendance.



Cette menace de disgrâce qui plane au-dessus des magistrats se maintient par des actes antirépublicains, à l’image de celui qui s’est abattu cruellement sur M. Téliko. C’est également un message sournois envoyé à tous les magistrats et dont la teneur consiste à les tenir aux carreaux. Le Sénégal est tombé bas. Sans pudeur ni prévenance, le régime actuel a fini de déconstruire les équilibres qui, jusque-là, faisaient notre fierté sur la scène internationale.



Une région comme une autre de notre pays, Tambacounda mérite, tout comme les autres, un service public de haute qualité. L’équité dans la prise en charge des besoins de justice des Sénégalais est un impératif, quel que soit leur lieu d’établissement. Cependant, ce principe ne doit, en aucune matière, occulter en l’occurrence les intentions fourbes d’isolement et de relégation d’un honnête citoyen, serviteur de l’État.



Des citoyens comme Souleymane Téliko nous confortent dans l’idée qu’il est encore possible de se relever. Nous lui devons reconnaissance et encouragement. La nation entière doit lui faire la promesse d’une rupture imminente. Notre niveau d’engagement ainsi que nos mobilisations pour le changement traduiront concrètement notre solidarité à l’endroit de tous les hommes et femmes qui résistent quotidiennement à l’assaut des fossoyeurs de la République et de ses ressources.

Pour le juge Téliko et pour tous les nombreux autres magistrats qui se battent sans cesse pour leur indépendance et pour le respect de leur serment, je me devais d’écrire ces quelques mots.



Moussa Tine

Président Alliance Démocratique/Pencoo





