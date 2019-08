Le juge rejette sa caution de 10 millions : Taïb Socé reste en prison Taïb Socé reste en prison. Le juge a, en effet, rejeté la caution de 10 millions et un versement du reliquat selon un moratoire de 10 mois, via un référé pénal, introduit par ses avocats, rapporte "Enquête".

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Août 2019 à 10:31 | | 0 commentaire(s)|

La partie civile réclame un versement minimum de 100 millions FCfa à verser à Imam Mouhamadou Bassirou Sall, à qui il doit un montant global de 160 millions.



L’avocat de la partie civile soutient même que son client est prêt à renoncer aux 60 millions restants. Les avocats de Taïb Socé ont également évoqué l’état de santé du prêcheur pour motiver sa libération.



Ce qui n’a, toutefois, pas convaincu le juge, qui a décidé de le maintenir en prison. Reste donc, à initier une nouvelle procédure de référé pénal dans ce dossier.

