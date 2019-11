Le khalife des tidjanes avertit : « Je ne m’appelle plus Serigne Mbaye Sy » Le président de la République, Macky Sall, a effectué une visite à Tivaouane, ce lundi, pour s’enquérir des préparatifs de l’édition 2019 de la manifestation annuelle commémorant la naissance du Prophète Mohammed. Occasion saisie par le Khalife général des tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour, pour prier en sa faveur et lui assurer de son soutien durant tout son magistère. « C’est Dieu qui vous a installé à la tête du pays, notre devoir est de vous accompagner dans votre mission », déclare le khalife.



Il n’a pas manqué d’égratigner ceux qui veulent imposer aux musulmans affiliés à des « tarikhas » une autre voie que les ancêtres ne connaissaient pas. Il appelle les fidèles à ne pas suivre ces gens là qui altèrent les prescriptions divines et les interprètent à leur guise, allant jusqu’à soutenir que Dieu permet à un homme d’épouser 9 femmes.



Serigne Mbaye Sy a également mis en garde contre les réseaux sociaux et ceux qui sont doués en informatique, ceux qui peuvent effectuer des montages pour porter atteinte à l’honorabilité des personnes.



Avant de lever la séance, le khalife a demandé aux fidèles de ne plus l’appeler « Serigne Mbaye ». « Depuis samedi, j’ai changé. Désormais, appelez-moi Babacar Sy. Celui qui m’appelle avec un autre nom autre que celui-ci, je ne lui répondrais-pas », décrète le marabout.



Le Khalife a pris cette décision parce que, raconte-t-il, samedi dernier, il a croisé quelqu’un qui, en le saluant, lui a lancé : « Mbaye Mbassou », pensant lui faire plaisir. Il a alors compris combien son nom est en train d’être altéré.





