Le lancement du projet « Sama Site » pour les jeunes entrepreneurs et TPE/PME Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Octobre 2020 à 20:33 commentaire(s)| Nous avons le plaisir de vous annoncer aujourd’hui le lancement officiel du projet SAMA Site !



Le projet « Sama Site » est porté par Nubium SARL (Cabinet consulting spécialisé dans la transformation digitale) et Prodigital (Agence digitale) dans le but de permettre à tous les jeunes entrepreneurs ou aspirants de se doter d’un site web professionnel (vitrine, blog et e-commerce) pour lancer leur business en ligne. En outre, le projet est ouvert aux petites entreprises qui n’ont pas de site web.



C’est pourquoi nous avons décidé de lancer le concept « Un site internet pour tous ! » qui constitue une étape clés pour leur permettre de prendre le virage de la transformation digitale.



Ainsi nous proposons une solution complète qui vous permettra d’avoir un site web professionnel, évolutif, ergonomique et compatible sur tous les supports. Elle se base sur le système de gestion de contenu le plus utilisé au monde WordPress.



Et nous leur offrons un nom de domaine s’ils n’en ont pas et un hébergement web pour une durée de 12 mois.



Pour cela, nul besoin de savoir programmer ou d’avoir des connaissances en informatique, nous nous occupons de tout et le site web est livré en moins de 7 jours.



Sans présence sur internet, vous n'existez pas !



Aujourd'hui, il est fondamental pour une entreprise ou entrepreneur d'avoir son site internet.



« Un site internet est le moyen essentiel et idéal pour communiquer avec ses clients, présenter ses produits ou services, ses horaires d'ouverture… Que vous soyez vendeur, avocat, travailleur indépendant, une présence professionnelle est le moyen le plus sûr et efficace d’augmenter sa visibilité et d’accroitre sa compétitivité » selon Mor WADE, Directeur du cabinet de transformation digitale Nubium.

N’hésitez pas à nous contacter :



Zacharia Ba



SAMA SITE



+221 77 421 82 26



contact@samasite.com



https://www.samasite.fr/



