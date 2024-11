Le leader de la coalition And Bessal Sénégal (ABS) en visite chez les guides religieux : Retour en images Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Novembre 2024 à 18:43 | | 0 commentaire(s)| Le président Abdoulaye Sylla était visite de courtoisie et de prières chez le guide religieux Serigne Maodo Sy Dabakh, puis ensuite chez le guide religieux Mame Thierno Birahim Mbacké et aussi, chez le général Cheikh Modou Kara Mbacké !

Selon sa coalition, ce fut des moments de respect, de bénédictions et de partage avec nos guides spirituels. Car ces rencontres symbolisent l’union entre tradition et avenir pour un Sénégal prospère et uni.



« La sagesse de nos guides inspire et éclaire le chemin pour un Sénégal uni et prospère. Ces échanges sont essentiels pour renforcer les liens entre la foi et l’engagement pour un Sénégal uni et prospère. Merci pour cet accueil chaleureux », a-t-elle posté sur sa page Facebook.













Accueil Envoyer à un ami Partager