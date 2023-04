Le leadership du Président Macky Sall salué par la Directrice générale du FMI lors des Réunions de Printemps FMI/Banque Mondiale Chapeau : Lors de la table ronde ministérielle de financements des pays à faible revenus, la Directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Madame Kristina Georgina, a sollicité et obtenu un message de plaidoyer du Président du Sénégal, Macky Sall, en faveur de l'appui et du financement des fonds à travers le Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance. La DG du FMI a salué le leadership du Président Sall et sa présidence passée de l'Union africaine, soulignant son engagement pour la voix de l'Afrique dans les institutions internationales.



Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Avril 2023

Arguments :



Présence du Président Macky Sall lors des Réunions de Printemps FMI/Banque Mondiale : Le fait que le Président Macky Sall ait participé aux Réunions de Printemps du FMI/Banque Mondiale et qu'il ait délivré un message par vidéo montre son engagement envers les questions économiques mondiales et son leadership en tant que chef d'État.



Plaidoyer en faveur du financement des fonds pour les pays à faible revenu : Le message du Président Sall en faveur de l'appui et du financement des fonds à travers le Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance démontre son engagement envers la lutte contre la pauvreté et le développement économique des pays à faible revenu, notamment le Sénégal.



Appel pour une enveloppe plus élevée de financement durable et concessionnel : Le plaidoyer du Président Sall pour une enveloppe plus élevée de financement durable et concessionnel par les Institutions Financières Internationales et les Banques multilatérales de Développement souligne son engagement envers la mobilisation de ressources financières pour soutenir le développement économique et social du Sénégal et d'autres pays à faible revenu.



Reconnaissance du leadership du Président Sall par la Directrice générale du FMI : La salutation du leadership du Président Macky Sall par la Directrice générale du FMI, Madame Kristina Georgina, et sa reconnaissance de son engagement en faveur des pays à faible revenu et de sa présidence passée de l'Union africaine montrent la reconnaissance internationale de son leadership et de son engagement en faveur du développement de l'Afrique.



