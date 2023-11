Le linge sale du Conseil départemental de Diourbel se lave au tribunal ; Khadim Guèye traîné en justice Bes Bi- Le linge sale du conseil départemental de Diourbel se lave au tribunal. L’ex-secrétaire général a trainé le président de cette structure, Khadim Guèye, en justice pour non paiement d’arrières de salaires et d’indemnités. L’audience est prévue le 14 novembre prochain.

L’ancien secrétaire général du Conseil départemental de Diourbel va en découdre avec son employeur. Ce sera lors d’une audience prévue le 14 novembre prochain au tribunal de grande instance. Le secrétaire général d’alors, Allé Gueye, après sept années de service, a été remercié par Khadim Gueye le 24 octobre 2022. Il reproche à son ancien employeur de lui devoir de l’argent équivalent à «1 400 000 F CFA dont 1 000 000 au titre de l’indemnité kilométrique et 400 000 F CFA à titre de salaire du mois d’octobre 2022 impayé».



Pour Allé Gueye, «le non-paiement du reste de ses droits relève d’une mauvaise volonté de la part du requis, ce qui cause un énorme préjudice au requérant dont les droits devaient être liquidés et payés dès l’instant qu’il a été décidé de mettre fin à ses fonctions».



Dans son assignation dont Bés Bi détient copie, Allé Gueye demande au tribunal de condamner le Conseil départemental de Diourbel à payer au requérant la somme de 1 400 000 F CFA représentant le reliquat de ses indemnités kilométriques et de son salaire du mois d’octobre 2022 impayé ainsi que des dommages et intérêts d’un montant de 1 000 000 F CFA à titre de dommages et intérêts en guise de réparation de «l’énorme préjudice moral et financier qui lui a été causé».



Pour rappel, depuis sa nomination aux fonctions de secrétaire général du conseil départemental, «Allé Gueye avait droit à une indemnité forfaitaire globale mensuelle communément appelée indemnité kilométrique de 250 000 F CFA conformément au décret du 6 janvier 2021 relatif aux véhicules administratifs. Il n’a jamais pu bénéficier de ce droit sans aucune raison valable jusqu’à ce qu’il soit mis fin à ses fonctions»



