Le maire de Dionewar et 6 complices, arrêtés pour trafic de migrants et escroquerie Rédigé par leral.net le Lundi 17 Mars 2025 à 14:43 | | 0 commentaire(s)|

Le maire de Dionewar, Lassana Sarr et 6 autres personnes ont été arrêtés et seront déférés devant le Parquet judiciaire financier par la gendarmerie de Foundiougne, pour trafic de migrants, escroquerie et association de malfaitteurs. Ils sont suspectés d’implication dans l’organisation d’un voyage de migrants clandestins. […] Sénégal Atlanticactu/ Maire de Dionwar/ Lassana Sarr/ Serigne Ndong Le maire de Dionewar, Lassana Sarr et 6 autres personnes, ont été arrêtés et seront déférés devant le Parquet judiciaire financier par la gendarmerie de Foundiougne, pour trafic de migrants, escroquerie et association de malfaiteurs. Ils sont suspectés d’implication dans l’organisation d’un voyage de migrants clandestins, dont une pirogue a été interceptée à Bassar, dans la commune de Bassoul. Sur les 241 migrants interpellés, 111 Sénégalais ont été libérés.



Source : Source : https://atlanticactu.com/le-maire-de-dionwar-et-6-...

Accueil Envoyer à un ami Partager