Le mandat de plusieurs membres arrivé à terme: l'OFNAC paralysé C’est le journal "L’Observateur" qui donne l’information, ce matin. Le mandat de six membres sur les douze de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac), a expiré depuis le 31 décembre 2019. Toutefois, un retard est noté dans le renouvellement de ce mandat ou la nomination de nouveaux membres pour les remplacer, par le Président Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Février 2020 à 08:43 | | 0 commentaire(s)|

Cela concerne le magistrat Cheikh Tidiane Mara, vice-président de l’Ofnac, le commissaire aux enquêtes économiques Amadou Niang, l'ex-Inspecteur générale de la police Codé Mbengue, le magistrat Kaïré Sow Fall, l'avocat Abdou Kane, le Professeur de médecine El Hadj Niang, Amadou Diouf de la Société civile, le magistrat El Hadj Mansour Tall, l'Administrateur civil Lamine Sagna, le gendarme Amadou Hamady Sy et le magistrat Boubacar Albert Gaye.



" Nous qui avons terminé nos deux mandats, nous avons arrêté nos activités, parce que nous ne pouvons pas prétendre à un troisième mandat. Seul le mandat de Seynabou Ndiaye Diakhaté a été renouvelé le 27 juillet dernier. Ce qui fait que l'Ofnac ne peut tenir aucune assemblée générale légale, ni délibérer sur son budget. Et, tant qu'il n'y a pas d'assemblée générale, l'Ofnac ne peut pas remettre ses rapports au procureur de la République ", confie, à ce titre, un membre de l'Ofnac au journal.



