Le message d’Ousmane Sonko aux acteurs scolaires Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Novembre 2020 à 14:48 | | 0 commentaire(s)|

Sur sa page Facebook le Président de Pastef analyse les conditions dans lequelles les cours dans les écoles, lycées et collèges du Sénégal vont reprendre. Il en vient à la conclusion qui suit < Sur sa page Facebook le Président de Pastef analyse les conditions dans lequelles les cours dans les écoles, lycées et collèges du Sénégal vont reprendre. Il en vient à la conclusion qui suit <<La rentrée scolaire de cette année sera bien différente des précédentes. Mais nous savons que la résilience de la population permettra tout de même de tirer le meilleur des circonstances et conditions singulières.>> Malgré ce constat,

Ousmane Sonko continue son message en souhaitant une agréable rentrée à tous les acteurs du système éducatif :

<<Nous souhaitons bonne rentrée et bonne chance à tous les enseignants, élèves, parents et, bien sûr, aux chauffeurs de bus scolaires et tout le personnel des écoles.>> a-t-il fini par écrit.



Source : Source : https://letemoin.sn/le-message-dousmane-sonko-aux-...

Accueil Envoyer à un ami Partager