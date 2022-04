Le message du Président Sall aux jeunes de Dakar-Plateau et de Médina, en direct sur Leral Tv et Leral Fm Le président de la République Macky Sall, va s'adresser aux jeunes de Dakar-Plateau et de Médina, aujourd'hui, à partir de 16 h. Son message sera en direct sur Leral Tv et Leral Fm.

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Avril 2022 à 11:30 | | 0 commentaire(s)|



Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook