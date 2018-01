Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Le message du président Alassane Ouattara aux jeunes Ivoiriens Rédigé par la redaction le 2 Janvier 2018 à 18:31 | Lu 138 fois

A l’occasion du nouvel an 2017, le président de la république de Côte d’ivoire s’est adressé à la nation. Il a tenu le 31 décembre son traditionnel discours de fin d’année. Pour la 7e fois consécutive, il a adressé un message d’espoir et a tenu surtout à rassurer sur le bon état économique du pays. Alassane Ouattara s’est aussi adressé aux jeunes, dans son adresse à la nation, principale catégorie encline à la traversée de la mer pour rejoindre l’Europe. Il a donc exhorté les jeunes à rester pour développer ensemble le pays.



« Je vous demande d’avoir foi en votre avenir et en l’avenir de notre pays.



Ne vous lancez pas à l’aventure, au péril de vos vies ! Vous êtes mieux au pays et le pays a besoin de vous. »

Il a par ailleurs relevé les différents efforts consentis dans la création d’emplois pour les jeunes.



« Le Gouvernement a mis en œuvre, de 2015 à 2017, trois programmes en faveur du développement des compétences des jeunes,

pour l’accès à l’emploi et à l’entrepreneuriat ainsi que pour l’appui à l’auto-emploi dont plus de 200 000 jeunes ont pu bénéficier.

Par ailleurs, le programme d’apprentissage a permis de former plus de 6 000 jeunes. »

Pour le futur, le président ivoirien annonce 133 milliards de F CFA pour la construction et l’équipement de 15 nouveaux établissements. Ainsi que la réhabilitation de 23 établissements d’enseignement technique et professionnel à travers le pays.

« J’ai également demandé au Gouvernement d’accorder une attention toute particulière à l’Economie Numérique en raison de son poids économique… » Il a aussi invité la jeunesse à s’intéresser à ces technologies qui lui offrent les moyens de se former. Car selon lui, ce domaine leur permet de compétir à armes égales avec les autres jeunes du monde.

Les jeunes Ivoiriens ont été aussi exhortés à s’inspirer des modèles sportifs. Le président a par exemple cité les athlètes Murielle AHOURE, TA LOU Marie Josée et CISSE Cheick Salah.

