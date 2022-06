Le message poignant d'un talibé à Macky Sall: "Aidez-nous Président, on nous tue, on nous maltraite" Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Juin 2022 à 21:38 | | 0 commentaire(s)| Un jeune talibé lance un message fort au président de la République, Macky Sall et à Wally Seck : " Président, les talibés souffrent, ils sont tués et maltraités dans les daara. Aidez-nous, s'il vous plaît", a-t-il imploré.





Accueil Envoyer à un ami Partager