Le milliardaire Warren Buffett dit qu’il ne paierait pas 25 $ pour tout le bitcoin du monde

Warren Buffett et son partenaire d’affaires Charlie Munger ont ouvert le feu sur le bitcoin et l’ensemble de l’industrie des crypto-monnaies lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de leur société d’investissement Berkshire Hathaway.



« Si vous me disiez que vous possédiez tout le bitcoin du monde et que vous me l’offriez pour 25 $, je ne le prendrais pas », a déclaré Buffett. « Qu’est-ce que j’en ferais? »



En revanche, l’investisseur milliardaire a déclaré qu’il achèterait une partie des terres agricoles du pays ou certains des appartements du pays.



Il a réitéré son point de vue selon lequel le bitcoin ne vaut rien car il ne produit rien, et les détenteurs comptent sur quelqu’un d’autre qui est prêt à payer plus qu’eux.



