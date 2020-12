Le ministère de la Culture et de la Communication secoué

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Décembre 2020 à 11:32 | | 0 commentaire(s)|

Le ministère de la Culture et de la Communication a été secoué hier par le Président Macky Sall. Il a procédé à plusieurs changements à des postes stratégiques de ce département dirigé par Abdoulaye Diop. En effet, la Coordonnatrice de la Cellule des Etudes et de la Planification, Mme Khoudia Digane, est promue Directeur des Arts en remplacement d’Abdoulaye Koundoul. Ce dernier, professeur d’Education artistique de profession, est nommé Directeur général de la Compagnie du Théâtre national Daniel Sorano, en remplacement de Sahite Sarr Samb, admis à la retraite. Quant à Germain Coly, conseiller technique chargé de la Coopération, il est nommé Directeur de la Cinématographie. Il remplace Hugues Diaz. M. Diaz atterrit au Secrétariat général du Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, renseigne "L'As".



Ne quittons pas le ministère de la Culture et de la Communication sans signaler qu’Ansoumane Sané est le nouveau Directeur général du Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose. il succède à ce poste à Keyssi Bousso. M. Bousso est nommé Président du Conseil d’Administration de la Compagnie du Théâtre national Daniel Sorano en remplacement d’Alioune Badara Bèye. L’administrateur général du Monument de la Renaissance africaine est également muté. Abdoulaye Racine Senghor devient Président du Conseil d’Administration du Musée des Civilisations noires



