Le ministre Aly Ngouille Ndiaye en tournée dans les zones inondées : les images d’une visite de travail Après le déclenchement du Plan Orsec (Organisation des secours) à la suite des inondations provoquées par les fortes pluies d, le ministre de l’Intérieur s’est rendu à plusieurs endroits du pays

Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Septembre 2020 à 21:30 | | 0 commentaire(s)|

A Dakar il s’est rendu en compagnie de Serigne Mbaye Thiam, ministre de l’Eau et de l’Assainissement, à Keur-Massar, à Cité Belle vue, Zone de captage, aux Parcelles assainies, à Guediawaye , à la Cité Douanes et Cité Diounkom, au Marché Thiaroye et à Rufisque Nord, entre autres.



Avec le Plan Orsec mis en œuvre à l’échelle nationale car toutes les régions Sénégal ont été touchées par ces fortes pluies, il s’est rendu aussi à Thiès, ainsi que dans d’autres localités. Avec ces photos sur certains chantiers, on peut le voir en compagnie du Maire de Thiès Talla Sylla.



























