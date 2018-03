Le ministre Augustin Tine sur les causes du crash : "Nos hélicos sont en très bon état et sont entretenus régulièrement"

Venu s'enquérir de l'état des rescapés du crash de l'appareil MI17 de l'Armée sénégalaise survenu mercredi, le ministre des Forces armées Augustin Tine s'est prononcé sur les circonstances de l'accident ce jeudi, à l'hôpital Principal de Dakar. Sur ce qui a pu causer le drame de Missirah, M. Tine répond que l'enquête édifiera l'opinion sur les vraies causes.



Cependant, le ministre a tout de même souligné : "nos hélicos sont en très bon état. Ils sont entretenus régulièrement. Nous vous dirons exactement les raisons pour lesquelles, il y a eu l'accident".



Pour rappel, après le crash qui a fait 8 morts et 12 blessés, sur la vingtaine de passagers qui étaient à bord de l'hélicoptère de l'armée mercredi, le chef de l'Etat a ordonné la mise en place d'une commission d'enquête pour déterminer les causes du drame.



Pressafrik.com

