Le ministre Malick Sall serait de nationalité française: Adama Gaye décide « de saisir contre lui, le Tribunal de Paris pour abus de pouvoir » « Une plainte avec constitution de partie civile va être déposée contre Me Malick Sall, au Tribunal de grande instance de Paris. J’ai instruit mes avocats pour porter plainte contre le ministre de la Justice que je connais depuis une quarantaine d’années et qui est de nationalité française », a dit le journaliste Adama Gaye, actuellement au Caire, en Égypte.

Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Octobre 2020 à 16:17 | | 0 commentaire(s)|

Le journaliste Adama Gaye a décidé de porter plainte contre le ministre sénégalais de la Justice, pour «abus de pouvoir». L’ex-chroniqueur de "Jeune Afrique" en a fait l’annonce dans l’émission "Grand Jury" sur la Rfm.





Selon le journaliste-consultant, le Tribunal de grande instance de Paris est une juridiction habilitée à juger les actes commis par Me Malick Sall, « qui est de nationalité française », nous rapporte Dakaractu.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos