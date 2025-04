Le ministre Yankhoba Diémé réactive le rail Dakar-Tambacounda, pour un avenir structurant Rédigé par leral.net le Mardi 22 Avril 2025 à 13:36 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres, M. Yankhoba Diémé a réitéré l’engagement du gouvernement à relancer le projet ferroviaire stratégique destiné à relier Dakar à Tambacounda. Il s’est exprimé à ce sujet lors d’un entretien accordé à WalfTV, le dimanche 20 avril 2025. Ce projet ambitieux s’inscrit pleinement […] Sénégal Atlanticactu/ Transport Ferroviaire/ Serigne Ndong Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres, M. Yankhoba Diémé a réitéré l’engagement du gouvernement à relancer le projet ferroviaire stratégique destiné à relier Dakar à Tambacounda. Il s’est exprimé à ce sujet lors d’un entretien accordé à WalfTV, le dimanche 20 avril 2025. Ce projet ambitieux s’inscrit pleinement dans la vision du président Bassirou Diomaye Faye, axée sur un développement territorial inclusif. Initialement lancé en 2017 sous l’ancien régime, le projet prévoyait la construction d’une ligne à écartement standard de plus de 460 kilomètres, équipée de 32 rames modernes, de gares de dernière génération, ainsi que d’un port sec à Tambacounda ou à Kidira. Son coût avait alors été estimé à 1 200 milliards de FCFA, dans le cadre d’un partenariat avec une entreprise turque. Interrogé sur les décisions prises par les précédents gouvernements, M. Diémé a exprimé son étonnement : « Ce projet aurait pu être le plus emblématique de l’ancien régime. Je ne comprends pas comment il a pu être écarté au profit du TER, alors qu’en termes de rentabilité économique, financière et sociale, il n’y a pas de comparaison possible. » Un projet à déploiement progressif :

Aujourd’hui relancé dans le cadre des « projets catalytiques » du nouveau gouvernement, le projet ne sera cependant pas concrétisé à court terme. Le ministre a indiqué qu’un délai de cinq à dix ans sera nécessaire pour mener à bien cette initiative, compte tenu de sa complexité et des défis techniques et financiers qu’elle implique. « Nous visons des résultats intermédiaires. Par exemple, la réhabilitation des anciennes voies métriques pourrait constituer une première étape avant la pose des nouveaux rails à écartement standard », a-t-il précisé, insistant sur l’importance d’une démarche progressive et rigoureuse.



