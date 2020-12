Le ministre de l'ENT, Yankhoba Diatara mise sur l’accès universel pour une meilleure inclusion numérique Le Ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, Yankhoba DIATARA a effectué une visite de travail au Fonds de Développement du Service Universel des Télécommunications (FDSUT) sis à Mermoz cité Batrain, en présence d’un groupe limité de collaborateurs, en raison des restrictions liées à la COVID 19, ce mardi 22 décembre 2020.

Selon le communiqué dont Leral a copie, "cette visite de travail qui entre dans le cadre de sa tournée auprès des structures placées sous la tutelle du département de l’Economie numérique, a d’abord démarré par la visite des nouveaux locaux du FDSUT suivie d’une présentation et d’échanges sur les missions, les projets et les perspectives du FDSUT", relate le document.



Le Ministre, au terme des échanges fructueux, a salué le travail accompli par le FDSUT et a félicité le coordonnateur et ses équipes pour les importantes réalisations visant à garantir une meilleure inclusion numérique et un accès au service universel à tous.



Le Rewmiste n’a pas manqué de rappeler, au cours de son intervention, les directives du Président de la République, SE Macky SALL relatives à l’accès universel, à moindre coût et aux services numériques de qualité. Il a ainsi souligné l’ambition du Président de République de: « Bâtir un Sénégal Émergent à travers l’accélération de l’aménagement numérique du territoire national », indique le communiqué.



Assurer la connectivité de tous les établissements



L’accès universel et l’abordabilité des prix pour les populations demeurent ainsi une préoccupation majeure pour les hautes autorités. Monsieur Diatara n'a pas manqué aussi de féliciter le FDSUT pour toutes les actions réalisées notamment dans l’éducation. Il a aussi demandé au coordonnateur "de redoubler d’efforts afin d’assurer la connectivité de tous les établissements moyen et secondaire et des universités du Sénégal dans un délai raisonnable, ainsi que le soutien en outils numériques aux personnes vivant avec un handicap, en collaboration avec l’ADIE, le Ministère et l’ensemble des acteurs concernés", poursuit le document.



Le Ministre a invité ses collaborateurs à rationaliser les ressources, à mutualiser les moyens et à travailler en parfaite synergie afin de faire de la vision du Chef de l’Etat : «le numérique pour tous et pour tous les usages en 2025 au Sénégal avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème performant », conclut le communiqué.







