Selon Gabriel Attal, un de ses camarades, dont le nom n'a pas été mentionné lors de l'interview, avait créé un site Internet où il incitait les élèves à commenter le physique de leurs camarades. Cela a entraîné un déferlement d'insultes et d'injures envers le jeune Gabriel, qui avait alors 14 ou 15 ans. Il a précisé que les commentaires faisaient référence à son orientation sexuelle supposée, bien qu'il ne l'ait pas encore révélée publiquement à l'époque.



L'homme qui aurait été l'auteur de ces attaques, n'a pas été nommé dans l'interview, mais selon des informations du journal "Le Parisien", il s'agit de l'avocat franco-espagnol Juan Branco. Ce dernier est connu pour avoir écrit un pamphlet en 2018, intitulé "Crépuscule", où il critiquait la Macronie et remettait en cause l'ascension politique de Gabriel Attal, affirmant que celle-ci était due à l'influence de son compagnon, un ami d'Emmanuel Macron.



Après l'interview de Gabriel Attal, Juan Branco a réagi en publiant un message sur son compte X (anciennement Twitter), dénonçant l'interview du ministre comme une "opération de victimisation" visant à promouvoir sa campagne de sensibilisation sur le harcèlement. Juan Branco a nié que Gabriel Attal ait été harcelé et a plutôt affirmé que le ministre était l'un des camarades de classe les plus violents, se moquant de manière répétée des plus vulnérables et revendiquant sa supériorité avec mépris.



Le débat entre Gabriel Attal et Juan Branco semble être ouvert, avec des allégations contradictoires sur ce qui s'est réellement passé pendant leur adolescence. Les révélations du ministre ont attiré l'attention sur la question du harcèlement scolaire, tout en déclenchant une controverse publique avec Juan Branco, qui a contesté les accusations et affirmé que l'interview était un acte de propagande.



Juan Branco est accusé d'utiliser des méthodes similaires à celles dont il est accusé dans l'affaire Gabriel Attal, pour ternir l'image du Sénégal et de ses dirigeants à l'échelle internationale. Cependant, au lieu de recourir à des plateformes comme Skyblog, il aurait été recruté par des individus locaux pour mener cette campagne de dénigrement, en utilisant les nouveaux médias.