Le ministre de l’intérieur donne des nouvelles de Maimouna Ndour faye et promet des sanctions contre les auteurs

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Mars 2024 à 11:39

Le ministre de l’Intérieur, Sidiki Kaba, qui dit avoir rendu visite à Maïmouna Ndour Faye ce vendredi vers 14 heures, a donné de ses nouvelles. Il s’est aussi exprimé sur l’enquête au micro de la Rts, informe Igfm.



«J’ai échangé avec le président Macky Sall qui m’a instruit de m’y rendre. Je suis parti à l'hôpital militaire de Ouakam (Hmo), je l’ai bien rencontrée, on a échangé aujourd’hui aux environs de 14 heures. J’ai vu ses médecins, et je lui ai marqué notre soutien.



Je lui ai dit que le gouvernement est engagé à faire sorte que la lumière soit faite le plus rapidement. Et les services de sécurité sont à pied d’œuvre pour retrouver le ou les auteurs de cet acte ignoble ,qu’ils soient recherchés, poursuivis et déférés devant la Justice.



Ce sont les médecins qui définissent l’état. Mais moi j’ai trouvé que cet état est stable. C’est ce que le médecin a dit. Mais nous suivons l’évolution. Quoiqu’il en soit, nous avons marqué notre compassion, notre soutien.»





Ndèye Fatou Kébé