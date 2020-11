Le ministre de l?intérieur se prononce sur l?émigration irrégulière et sur la présence des espagnoles sur nos côtes Rédigé par leral.net le Mardi 24 Novembre 2020 à 16:45 | | 0 commentaire(s)|

Face à la presse ce matin, le tout nouveau ministre de l Intérieure, M. Felix Antoine Diome a fait savoir que« le gouvernement n'a pas de chiffres sur le nombre de morts, on n'a pas assez d'éléments pour se prononcer et le gouvernement n'a pas pour vocation à dénombrer les morts mais plutôt à résoudre les problèmes des sénégalais ». Et sur la présence des espagnoles sur nos côtes, le ministre de l'Intérieur a révélé que « ce n'est pas nouveau ; ça date de 2006, un dispositif appelé Frontex a été mis en place depuis lors entre le Sénégal et l'Espagne pour combattre l'émigration irrégulière ».



