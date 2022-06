Le ministre de la Culture visite le chantier du Mémorial Le Joola

Les travaux réalisés à 90%





Le ministre de la culture et de la communication a effectué ce mardi 28 juin 2022, une visite sur le chantier du Mémorial Bateau Le Joola. Abdoulaye Diop, accompagné de ses proches collaborateurs et des autorités administratives de Ziguinchor, est venu constater l'état d'avancement des travaux du Mémorial musée dont les travaux ont été lancés le 20 décembre 2019 à Ziguinchor.



Sur place, le ministre s'est dit entièrement satisfait du niveau d'exécution des travaux. "Aujourd'hui, les travaux du Mémorial se déroulent à un rythme très satisfaisant, 90% des travaux sont réalisés" selon le ministre qui a réaffirmé que la construction de cette infrastructure en mémoire aux disparus du naufrage du bateau, est une forte volonté du président de la République Macky Sall.



Abdoulaye Diop annonce la fin des travaux au mois de décembre 2022. Il a remercié et salué l'engagement de tous les acteurs pour la réalisation de ce grand projet de l'Etat du Sénégal. Ibrahima Dièye, le chef de chantier qui a conduit la visite, a informé que ses équipes sont en ce moment dans la phase des gros œuvres et qu'elles s'apprêtent à entamer la phase de finitions.