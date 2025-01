Le ministre de la Justice, Ousmane Diagne va diriger la Conférence nationale des Chefs de Parquet ce jeudi Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Janvier 2025 à 16:28 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Ousmane Diagne/ Saliou Ndong Le ministère de la Justice organise ce jeudi 23 janvier 2025, à partir de 9h, la Conférence nationale des Chefs de Parquet dans un hôtel de la ville, selon un communiqué transmis à PressAfrik. L'événement sera présidé par le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Ousmane Diagne, précise la même source. Cette année, les discussions entre les procureurs porteront sur le thème : « Redynamisation des bureaux d'exécution des peines et solutions à la surpopulation carcérale ».



Source : Source : https://atlanticactu.com/le-ministre-de-la-justice...

