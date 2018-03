Le ministre des Affaires étrangères devant le Mur des Lamentations: Scandalisé, Sidy Lamine Niasse traite Sidiki Kaba de "sioniste"

La visite du ministère des Affaires Etrangères, Sidiki Kaba devant le Mur des Lamentations suscite la colère de Sidy Lamine Niasse, défenseur attitré de la cause des Palestiniens. Le Pdg de Walfadjiri qui intervenait jeudi soir à la télévision, a dénoncé ce qu'il qualifie de « sacrilège » qui ternit l’image du Sénégal et sa diplomatie.



« Sidiki Kaba s’est transformé en sioniste en allant se recueillir devant le Mur des Lamentations. Sacrilège suprême, il s’est fait accompagner par des policiers juifs qui lui ont permis d’accéder de force à la mosquée d’Al Aqsa. Le gouvernement sénégalais estresponsable de cet acte ignoble et le peuple exprime toute sa honte devant un tel sacrilège qui ternit l’image du Sénégal dans le monde », a-t-il dit.



Avant-hier mercredi 28 mars, le ministre sénégalais des Affaires étrangères Sidiki Kaba a visité la Mosquée Al-Aqsa de Jérusalem Est, sous la protection de la police israélienne. Une décision du ministre sénégalais que le ministre palestinien de l’Information ainsi que l’autorité en charge des biens religieux de Jérusalem (Awqaf) et le Conseil supérieur islamique ont fortement critiquée, reprochant à l’officiel sénégalais le fait que la visite n’ait pas été organisée en coordination avec la partie palestinienne.



Dans une déclaration rendue publique dans la journée d’hier, le ministère palestinien de l’Information a exigé des excuses publiques au Sénégal. Aucune réaction pour le moment de la part de Dakar.