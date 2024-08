Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Monsieur Malick Ndiaye, a clôturé, le mardi 27 août, le séminaire préparatoire des États Généraux des Transports publics, en présence des acteurs socioprofessionnels et autres p Rédigé par leral.net le Mardi 27 Août 2024 à 20:35 | | 0 commentaire(s)|





Plus de 300 participants, parmi lesquels des transporteurs, des chauffeurs, des usagers et des représentants de la société civile, ont pris part à cette rencontre de trois jours.



Dans son discours, le ministre a exprimé sa “profonde gratitude” aux participants pour leur mobilisation massive et leur engagement durant ces trois journées de débats et de réflexions.



Il a souligné que la diversité des participants à ce séminaire témoigne de sa volonté de “bâtir une vision globale et équilibrée des défis à relever” dans le domaine des transports.



Le ministre a également affirmé que “les travaux ont été productifs” et qu’il reste à “parvenir à un consensus durable” lors des États Généraux des Transports, prévus en septembre 2024. Selon lui, c’est par “un dialogue constructif” et “une concertation continue” que sera bâti un système de transport moderne et sécurisé.



Plusieurs sujets ont été abordés, notamment la récurrence des accidents routiers, le nouveau code de conduite, la situation d’Air Sénégal et la relance du transport ferroviaire.



Enfin, il a réitéré son engagement à œuvrer pour l’intérêt de tous les acteurs du secteur des transports, y compris celui des voyageurs.



Pour rappel, ce séminaire est le deuxième du genre, après celui organisé en juillet 2024 avec les services étatiques.



La cérémonie de clôture s’est déroulée en présence du Secrétaire général du Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Monsieur Serigne Amadou Bamba Sy, ainsi que de nombreux directeurs généraux des structures rattachées, notamment Monsieur Waldiodio Ndiaye, Directeur général des Transports terrestres.







