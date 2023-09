Le modèle de la fiche de collecte des parrainages disponible: La séance de remise et d'information prévue le 29 septembre(DGE)

Le Directeur général des Elections (DGE) informe, les candidats à la candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024 issus des partis politiques légalement constitués, des coalitions de partis politiques ainsi que les personnes indépendantes, qu'en application des dispositions de l'article L.57 du Code électoral, le modèle de la fiche de collecte des parrainages en format papier et électronique est disponible au niveau de la Direction générale des Elections, sise à la Cité Police Avenue Malick SY.



La séance de remise et d'information sera organisée à l'intention des candidats à la candidature ou leurs mandataires le 29 septembre 2023 à partir de 10 heures à la salle de conférence de la Direction générale des Elections située au 4é étage.

Le Directeur général des Elections (DGE) rappelle que les mandataires, quant à eux, doivent se munir de la lettre de

désignation dûment signée par le candidat à la candidature.

