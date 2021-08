Le mois de juillet a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Août 2021 à 22:13 | | 0 commentaire(s)|





Source : Le mois de juillet 2021 a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre, a indiqué vendredi l'Agence nationale océanique et atmosphérique américaine (NOAA), en soulignant le rôle du changement climatique dans ce nouveau record.Source : https://fr.sputniknews.com/societe/202108131045997...

