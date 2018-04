Le mouvement Macky E Keewal alloue 6.4 millions de nos francs à 18 groupements de femmes.

Ce sont finalement 18 groupements de promotion féminine, mieux que le chiffre annoncé deux jours au paravent, qui ont bénéficié des financements du mouvement Macky E Keewal du marabout Thierno Arabiyou Diallo de Tambacounda.



« Un bon bol d’oxygène », clameront les bénéficiaires qui promettront mettre tout en œuvre pour ne point décevoir le généreux bienfaiteur qui attend d’elles qu’elles contribuent à faire reculer les barrières de la pauvreté.



Une foule inestimable, essentiellement composée de femmes, a rallié ce dimanche le quartier Gourel Pona, fief du président du mouvement Macky E Keewal. Le marabout Thierno Arabiyou Diallo et ses collaborateurs y procédaient à la remise de financements à des groupements de promotion féminine de Tambacounda et environs et, « c’est sans distinction d’appartenance politique ou religieuse », a précisé Issagha Sy, le très remuant coordonnateur du mouvement.



18 organisations de femmes bénéficieront de ces financements dont les initiateurs laisseront entendre qu’ils sont sans intérêt ni garantie. 2 groupements, dont un de Koussanar, ont eu le gros lot, 500 mille francs, et chacun des 16 autres restants a grappillé 300 000 francs, ce qui fait un montant total de 6.4 millions de francs.



La seule directive donnée aux femmes est de pouvoir davantage mouiller le maillot pour qu’au bout de 6 mois, elles parviennent à rembourser afin que cet acte de bienfaisance puisse être élargi à d’autres femmes de la commune et du département.



L’équipe technique du marabout est déjà à pied d’œuvre pour apporter assistance et conseils aux femmes afin de multiplier leurs chances de succès. Le marabout Thierno Arabiyou Diallo dira inscrire son action dans le cadre d’un plan opérationnel que son mouvement a conçu, et qu’il est en train de mettre en œuvre, histoire de jouer une belle partition dans l’application de la politique du président de la République qui dira avoir fait de 2018 une année sociale en faveur des femmes et des jeunes. Thierno Arabiyou Diallo a clairement exprimé que son engagement est en faveur de la réélection au premier tour de son mentor, Macky Sall.



Le Commissaire Divisionnaire de classe exceptionnelle à la retraite Bassamba Camara, qui avait pris part à la rencontre, s’est vivement félicité de ce geste qu’il qualifiera « de haute portée humanitaire qui renseigne à suffisance sur le degré de générosité du président de Macky E Keewal ».



Les femmes bénéficiaires, à l’unanimité, ont non seulement rivalisé de créativité dans leurs envolées lyriques mais aussi, pris le ferme engagement de ne point décevoir le généreux bienfaiteur qui attend d’elles des résultats, la promotion de la richesse à travers des initiatives privées appropriées.



Boubacar Dembo TAMBA