Le navire-hôpital Mercy Ships sera de retour au Sénégal en février prochain

Le navire-hôpital Africa Mercy Ships sera de retour au Sénégal le 2 février 2022, a appris l'APS mardi, du Directeur régional de l’ONG Mercy Ships, Docteur Pierre Mpélé.



’ ’Nous sommes à 5 ans de collaboration avec le Sénégal. Nous étions ici en 2019 et 2020 et nous allons revenir le 2 février 2022 ’’, a déclaré Docteur Pierre Mpélé.



Il a ajouté que le 24 mai 2022, le Global Mercy va être inauguré au Sénégal, précédé de la réunion des ministres de la Santé les 5 et 6 mai.



Dr. Mpélé s’exprimait lors d’un briefing de la presse à la Maison de la Presse organisé par le Centre africain pour le développement des capacités en communication.



Le retour du Mercy Ships au Sénégal sera aussi marqué par la réunion des chefs d’Etat de l’Union africaine le 25 mai 2022, sous la présidence du chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, a-t-il indiqué.



’ ’Nous sommes ravis du retour de Africa Mercy Ships mais aussi de l’inauguration de Global Mercy, qui est 4 fois plus grand que le Africa Mercy Ships ’’, a réagi, au cours de la réunion, le point focal du Mercy Ships à la présidence de la République, le ministre Serigne Guèye Diop.



Il a assuré que ’’ le Sénégal va payer les salaires des 250 personnels engagés dans le bateau, de même que l’eau et le carburant du bateau durant son séjour ’’.



Pour le vice-président de la communication de l’ONG Mercy Ships, Jitze Kramer, ’’ lors de sa première venue au Sénégal, entre 2019 et 2020, le navire-hôpital a réalisé plus de 1400 opérations chirurgicales, 11000 soins dentaires, formé 1200 personnels de santé et donné à 75 personnes, des soins palliatifs à domicile ’’.



Le nouveau navire-hôpital qui va être mis en service le 24 mai 2022 au Sénégal, est un bâtiment de 12 étages, à la pointe de la technologie, avec 6 salles d’opération, 200 lits, 2 cliniques dentaire et ophtalmologique, une salle de simulation pour la formation.



Il a une longueur de 170 mètres et peut accueillir 650 personnels de santé à bord, selon le document remis à la presse.











Aps