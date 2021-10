Le négociateur de l’UE est à Téhéran: le "bâton américain et la carotte européenne" Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Octobre 2021 à 18:54 | | 0 commentaire(s)|





Source : Tandis que la pression monte entre Washington et Téhéran, le négociateur de l’UE sur le dossier du nucléaire iranien est dans la capitale iranienne. Une stratégie transatlantique du bâton et de la carotte qui vise à faire plier l’Iran.Source : https://fr.sputniknews.com/20211014/le-negociateur...

Accueil Envoyer à un ami Partager