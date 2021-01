Le nouveau centre hospitalier de Kédougou porte le nom de feu Amath Dansokho

Formé à Cuba pour préparer une révolution pour l’accession du Sénégal à l’indépendance, Amath Dansokho vient d'étre d'honoré. Le nom du défunt président d’honneur du Parti de l’indépendance et du travail (PIT), Amath Dansokho est désormais gravé dans les annales de la postérité. En effet, le président de la République, Macky Sall vient de baptiser le nouvel établissement public de santé de niveau 2 de Kédougou: « Centre hospitalier régional Amath Dansokho de Kédougou ».



La décision de dénomination a été actée en conseil des ministres ce mercredi. Né à Kédougou le 13 janvier 1937, journaliste de formation, Amath Dansokho fut une figure emblématique de la gauche sénégalaise et un des alliés du candidat Macky Sall au second tour de la présidentielle de 2012. Il est décédé le 23 août 2019 à Dakar à l’âge de 82 ans.



Amath Dansokho a tout donné à son pays par amour, sans attendre en contrepartie ni des milliards ni une vie de luxe.

