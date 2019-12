Accueil Envoyer Partager sur facebook Le nouveau train chinois à sustentation magnétique atteint une vitesse de 600 km/H Rédigé par Hacker Fofana le 19 Décembre 2019 à 18:28

Quiconque pense que le train est un moyen de transport démodé et qu'il sera bientôt remplacé par d'autres technologies se trompe. C'est par le rail que les moyens de transport les plus puissants en termes de vitesse sont à l'étude. Parmi les pays qui croient profondément en un avenir fait de trains à grande vitesse, pour les rendre encore plus rapides que les avions, il y a la Chine : ici, on prévoit un nouveau train à lévitation magnétique qui atteindra 600 km/h.



Les trains à sustentation magnétique utilisent de puissants électroaimants qui soulèvent le train des rails et le poussent vers l'avant : en supprimant les forces de frottement entre la structure du train et les rails, les trains à sustentation magnétique peuvent atteindre des vitesses beaucoup plus élevées que les trains traditionnels, évitant ainsi le bruit et les vibrations gênantes.



La Chine dispose déjà de la ligne de sustentation magnétique la plus rapide du monde, le Shanghai Maglev, qui est également la première ligne de sustentation magnétique inaugurée au monde : depuis 2004, elle transporte des passagers de l'aéroport de Shanghai au centre du tronçon de 30 km à une vitesse maximum de 431 km/h.



Ding Sansan, ingénieur adjoint en charge du projet de développement du nouveau train à très grande vitesse, a déclaré qu'un voyage de Pékin à Shanghai ne pourrait durer que 3,5 heures sur le maglev (terme utilisé pour désigner les nouveaux trains à sustentation magnétique), contrairement aux 4,5 heures employés par l'avion – tenant compte de l'embarquement et du débarquement – ou les 5,5 heures utilisées par les trains actuels.



Pour l'instant, la Chine n'a dévoilé qu'un prototype du train à sustentation magnétique ultra-rapide : avant de l'utiliser pour les transports publics, il devra passer un test de sécurité rigoureux.



D'autres pays dans le monde perfectionnent également la technologie des trains à très grande vitesse, mais la Chine reste le pays avec la plus grande longueur de lignes à grande vitesse : 29 000 kilomètres, ce qui représente à elles seules les deux tiers de toutes les lignes super rapides du monde.



