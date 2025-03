Le nouvel archevêque de Dakar prendra officiellement fonction, le 3 mai prochain (Officiel) Rédigé par leral.net le Lundi 10 Mars 2025 à 07:53 | | 0 commentaire(s)|

Monseigneur André Guèye sera officiellement investi de la charge d’archevêque de Dakar le 3 mai prochain, a-t-on appris de Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui a démissionné de la gouvernance pastorale. ‘’La date retenue [pour la prise de fonction du nouvel archevêque de Dakar] est le 3 mai 2025’’, a annoncé Monseigneur Benjamin Ndiaye dans un entretien diffusé dimanche sur la RTS, la télévision publique sénégalaise. Monseigneur André Guèye, évêque de Thiès et administrateur apostolique de Saint-Louis du Sénégal, a été nommé, le 22 février, archevêque métropolitain de Dakar, par le pape François, en remplacement de Monseigneur Benjamin Ndiaye. ‘’Bien que Monseigneur Benjamin Ndiaye a atteint, l’année dernière, la limite d’âge de 75 ans pour exercer la charge d’évêque, le pape l’avait maintenu à son poste, mais c’est plus pour des raisons de santé qu’il a renoncé à la gouvernance pastorale’’, avait déclaré à l’APS abbé Armand Ngamby Ndiaye, directeur de la communication du diocèse de Thiès. Il sera remplacé officiellement par Monseigneur André Guèye, le 3 mai prochain, lors d’une célébration à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar. ‘’Après la prise de fonction du nouvel archevêque, les différents corps constitués de l’église du diocèse de Dakar viendront faire allégeance au nouvel archevêque’’, a fait savoir Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui a dit attendre la nomination de son successeur depuis octobre 2023, date à laquelle il a présenté sa démission. Né le 6 janvier 1967 à Pallo-Younga, commune rurale de Mont-Rolland, dans la région de Thiès, Monseigneur André Guèye, 57 ans, a complété des études philosophiques et de théologie au Sénégal en en Italie. ‘’Je pense qu’il a un bon background qui plaide vraiment en faveur du choix qui a été porté sur lui pour accomplir cette tâche’’ d’archevêque de Dakar’’, a-t-il dit de lui Monseigneur Ndiaye sur la RTS.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-79195-le-nouvel-arch...

