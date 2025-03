Le nouvel évêque de Ziguinchor veut inscrire sa mission épiscopale sur les pas de son prédécesseur Rédigé par leral.net le Lundi 3 Mars 2025 à 09:06 | | 0 commentaire(s)|

Le nouvel évêque de Ziguinchor (sud), Monseigneur Jean-Baptiste Valter Manga, a exprimé dimanche, à Dakar, sa volonté de poursuivre le travail que son prédécesseur, Monseigneur Paul Abel Mamba, actuel évêque de Tambacounda (est), avait commencé au sein de ce diocèse. ‘’Ma ligne pastorale est de poursuivre le travail qui a été commencé par mon prédécesseur, Monseigneur Paul Abel Mamba, dans lequel, il y a une forte préoccupation pour la paix sans laquelle nous ne pouvons pas aller de l’avant pour annoncer l’évangile du Christ, mais aussi nous développer’’, a déclaré le religieux. Monseigneur Jean-Baptiste Valter Manga s’exprimait au cours d’un point de presse qu’il a tenu après avoir célébré la messe de dimanche à l’église des Martyrs de l’Ouganda. Déclarant s’inscrire sur les pas de Paul Abel Mamba, actuel évêque de Tambacounda, Monseigneur Manga fait allusion au synode de Ziguinchor, une grande réunion de l’église catholique, organisée entre 2014 et 2017, par son prédécesseur et qui avait permis aux diocésains de Ziguinchor d’exprimer leurs aspirations pour la marche de l’église. Le nouvel évêque de Ziguinchor est à Dakar depuis vendredi dernier dans le cadre d’une mission pastorale au cours de laquelle il a rencontré des fidèles, en particulier ceux originaires de Ziguinchor. Monseigneur Manga les encourage dans leur foi, à écouter leurs préoccupations et renforcer les liens de communion au sein de l’Église. ‘’Je suis ici à Dakar pour dire merci à cette diaspora de Ziguinchor pour son engagement à nous soutenir dans les événements qui se sont déroulés à Ziguinchor, notamment le 23 novembre 2024, jour de mon ordination, le 24 novembre, jour de mon installation sur le siège de Ziguinchor et le 28 décembre à l’occasion de la messe d’action dans mon village’’, a déclaré Monseigneur Jean-Baptiste Valter Manga. Les ressortissants du diocèse de Ziguinchor à Dakar se sont ‘’fortement mobilisés et ont permis de gérer ces événements importants dans une grande fierté’’, a-t-il dit. Le pasteur a également exprimé ses remerciements aux autorités étatiques et aux Sénégalais des autres religions, qui ont participé à la réussite de son ordination épiscopale. Il a en outre annoncé qu’il va poursuivre ses visites pastorales dans d’autres localités, toujours dans le même objectif. ‘’Je le ferai pour d’autres localités au Sénégal ou à l’étranger avec le même souci d’échanger avec cette diaspora. Nous devons prendre en compte les fidèles qui sont ailleurs parce que cette diaspora revient régulièrement à Ziguinchor’’, a-t-il dit. Dans son homélie, Monseigneur Manga a exhorté les ressortissants du diocèse de Ziguinchor à rester fermes, inébranlables et à prendre une part active à l’œuvre du Seigneur. ‘’Je suis venu [à Dakar] vous dire, mes frères et sœurs bien aimés : soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l’œuvre du Seigneur car vous savez que dans le Seigneur la peine que vous vous donnez n’est pas perdue’’, a-t-il lancé.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-79095-le-nouvel-vque...

Accueil Envoyer à un ami Partager