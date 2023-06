Le pape François va être opéré pour un risque d'occlusion intestinale

Cette intervention chirurgicale, rendue «nécessaire» par l'aggravation des symptômes présentés par le pape selon son équipe médicale, entraînera «plusieurs jours» d'hospitalisation, a précisé dans un communiqué le directeur du service de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni.



Syndromes en voie d'aggravation



Mercredi matin, le pape argentin a présidé l'audience générale place Saint-Pierre devant des milliers de fidèles. «À la fin de l'audience générale, le Saint-Père s'est rendu à l'hôpital universitaire A. Gemelli où, en début d'après-midi, il subira une opération chirurgicale de laparotomie et de chirurgie plastique de la paroi abdominale avec prothèses, sous anesthésie générale», a indiqué M. Bruni. La laparotomie est une intervention consistant à ouvrir l'abdomen.



«L'opération, organisée ces derniers jours par l'équipe médicale qui assiste le Saint-Père, est devenue nécessaire en raison d'une hernie incisionnelle qui provoque des syndromes sous-occlusifs récurrents, douloureux et en voie d'aggravation», a-t-il ajouté.



Problèmes de santé récurrents



Mardi matin, le chef de l'Église catholique s'était déjà rendu à l'hôpital Gemelli pour des «examens», mais le Vatican n'avait pas communiqué sur la nature de ces derniers. En juillet 2021, l'évêque de Rome avait déjà été hospitalisé une dizaine de jours dans cet hôpital pour une lourde opération du côlon. Il affirme avoir gardé des «séquelles» de l'anesthésie.



Fin mars, François avait de nouveau été soigné pendant trois jours dans le même établissement pour une infection respiratoire. La santé de Jorge Bergoglio, élu en 2013, alimente régulièrement les spéculations sur l'éventualité d'une renonciation à sa charge et sa succession.



